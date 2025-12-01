خشم مردم سوریه از جنایت خونین عناصر جولانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع محلی اعلام کرد که عناصر وابسته به جولانی سر یک پیرمرد سوری را در استان طرطوس از تنش جدا کردند.

وی اضافه کرد که این پیرمرد بی دفاع از طایفه علوی‌ها در طرطوس بود. این جنایت باعث برانگیخته شدن خشم ساکنان منطقه شده است.

منبع مذکور تاکید کرد که جنایت عناصر جولانی در این منطقه در راستای سلسله جنایاتی صورت می‌گیرد که پیشتر در طرطوس رخ داده است.

وی بیان کرد که ساکنان این منطقه از طرف‌های بین المللی می‌خواهند برای حمایت از غیرنظامیان در برابر عناصر جولانی وارد عمل شوند.

لازم به ذکر است که از زمان براندازی نظام بشار اسد در سوریه تاکنون جنایات عناصر جولانی علیه غیرنظامیان به ویژه علوی‌ها باعث شده بی ثباتی و ناامنی در این کشور گسترش پیدا کند.