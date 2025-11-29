پویا: ۴۲ هزار راس دام غیرمجاز از مراتع استان مرکزی اخراج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عابدین ملکی پویا گفت: چرای بی‌رویه موجب از بین رفتن پوشش گیاهی، فرسایش خاک و در نتیجه ایجاد سیل‌های ویرانگر و ورود خسارات سنگین می‌شود که کنترل دام و پروانه‌های چرا در دستور کار یگان‌های حفاظت منابع طبیعی بوده و با متخلفان امر برخورد قانونی می‌شود.

وی افزود: بر این اساس در ۸ ماه سال ۱۴۰۴ تعداد ۴۲ هزار و ۱۵۰ رأس دام غیرمجاز از سطح مراتع استان مرکزی اخراج و به استناد تبصره یک این قانون به علت تعلیف بدون مجوز، عدم رعایت مفاد طرح تصویب شده و یا مفاد پروانه چرای دام از قبیل ظرفیت، زمان ورود و خروج از سوی بهره‌برداران قانونی اخراج شدند.

فرمانده یگان انتظامی و حفاظت منابع طبیعی استان مرکزی گفت: تعداد ۱۳۲ فقره پرونده در این استان تشکیل که به ترتیب بالاترین چرای غیر مجاز در شهرستان‌های زرندیه، ساوه و تفرش بوده است.

سرهنگ ملکی پویا بیان کرد: انتظار است تمام دوستداران طبیعت تا در صورت مشاهده هرگونه اقدام مخرب در عرصه‌های طبیعی از طریق سامانه ۱۵۰۴ استانی جهت پیگیری، اطلاع‌رسانی کنند.