به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین کثیرلو صبح دوشنبه در دیدار با مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل، با مهم دانستن مولدسازی املاک مازاد آموزش‌و پرورش و توجه به پویش‌های مدرسه‌سازی، این رویکردها را گامی مؤثر در ارتقای عدالت آموزشی دانست.

در این دیدار، امیر لامعی جوان مدیرکل نوسازی مدارس استان اردبیل با ارائه گزارشی از وضعیت سرانه فضای آموزشی استان، به تشریح نیازها و اولویت‌های حوزه مدرسه‌سازی پرداخت و خواستار حمایت دستگاه قضائی از اجرای طرح‌های توسعه و تجهیز مدارس شد.

رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل نیز ضمن استقبال از این گزارش، بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی دستگاه قضائی در حمایت از آموزش تأکید کرد و از صدور احکام جایگزین حبس به نفع تجهیز یا احداث مدارس به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در تقویت زیرساخت‌های آموزشی استان قول مساعد داد.