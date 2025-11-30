به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامییگانه عصر یکشنبه در اولین گردهمایی شورای آموزش عالی استان که با شرکت رؤسا، معاونان و اعضای هیئتعلمی دانشگاهها در دانشگاه محقق اردبیلی تشکیل شد، اظهار کرد: یکی از محوریترین راهبردهای دولت چهاردهم، اجرای اقدامات تخصصی و مبتنی بر برنامه در همه عرصهها است و نهادهای اجرایی باید تصمیمهای خود را بر پایه پژوهشهای دانشگاهی و مطالعات معتبر پایهریزی نمایند.
وی با اشاره به قابلیتهای گوناگون استان در زمینههای کشاورزی، گردشگری، صنایع دستی، معدن افزود: اردبیل در شرایط کنونی عرصهای پر از فرصتهای گسترده برای سرمایهگذاری است و اگر بخواهیم این فرصتها به ثمر بنشیند، باید اقتصاد دانشبنیان را محور تصمیمگیریها قرار دهیم.
استاندار اردبیل با اشاره به مصوبات این جلسه، گفت: مقرر گردید تمامی برنامههای اقتصادی با ضمیمه دانشبنیان و تکیه بر بررسیهای علمی دانشگاهها پیش برود.
امامییگانه در ادامه گفت: همچنین دانشگاهها موظف شدند در تنظیم رسالهها، پایاننامهها و نیز ارزیابی رشتههای تحصیلی، اولویتها و ضرورتهای استان اردبیل را در نظر گیرند تا مسیر پیشرفت علمی و اقتصادی همسو و یکپارچه گردد.
وی همچنین به لزوم توجه به زیرساختهای دانشگاهی اشاره نمود و اظهار داشت: گسترش خوابگاهها، بهبود امکانات و رفع مسائل صنفی دانشگاهها، از نیازهای اساسی به شمار میرود.
استاندار اردبیل در پایان تصریح کرد: انجام همه فعالیتهای اقتصادی، زیرساختی و توسعهای استان با محوریت دانشگاهها و مشارکت فعال جامعه دانشگاهی، یک هدف بنیادی در استان محسوب میشود.
اردبیل_ استاندار اردبیل گفت: تمام طرحهای توسعهای استان با پیوست علمی و با محوریت دانشگاهها پیش خواهد رفت و اقتصاد دانشبنیان اساس تصمیمگیریهاست.
به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامییگانه عصر یکشنبه در اولین گردهمایی شورای آموزش عالی استان که با شرکت رؤسا، معاونان و اعضای هیئتعلمی دانشگاهها در دانشگاه محقق اردبیلی تشکیل شد، اظهار کرد: یکی از محوریترین راهبردهای دولت چهاردهم، اجرای اقدامات تخصصی و مبتنی بر برنامه در همه عرصهها است و نهادهای اجرایی باید تصمیمهای خود را بر پایه پژوهشهای دانشگاهی و مطالعات معتبر پایهریزی نمایند.
نظر شما