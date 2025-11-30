به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن کالوندی، مدیر حوزه مدیرعامل و مشاور مدیرعامل بنیاد علوی، از آغاز اجرای طرحی نوین با عنوان «مردم» برای نخستین‌بار در کشور خبر داد و گفت این طرح با هدف ایجاد سازوکاری شفاف برای مشارکت مستقیم مردم و خیرین در رفع مشکلات مناطق کم‌برخوردار طراحی شده است. به گفته وی، عنوان این طرح از عبارت مردم: مردم: راه درمان مشکلات الهام گرفته شده است.

کالوندی با اشاره به مبنای قرآنی طرح و تأکید بر آیه ۱۱ سوره رعد اظهار داشت: این برنامه بر این باور استوار است که «تغییر و برکت زمانی محقق می‌شود که مردم خود اراده کنند و وارد میدان شوند».

وی افزود: این طرح که در سال ۱۴۰۳ به تصویب هیئت‌مدیره بنیاد علوی رسیده و به‌صورت پایلوت اجرا شده، تنها در سال نخست موفق به جذب ۱۲۰ میلیارد تومان مشارکت نقدی از خیرین حقیقی، حقوقی و سازمان‌ها شده است. این منابع در حوزه‌های اشتغال‌زایی و ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه درمان و مسکن هزینه شده است.

مشارکت مردمی برای احیای روستاهای محروم

مسئول طرح «مردم» بنیاد علوی با اشاره به یکی از نمونه‌های موفق اجرای این طرح گفت: در یکی از روستاهای کشور که به‌دلیل خشکسالی و نبود درآمد با مهاجرت جوانان مواجه بود، مردم ۴ میلیارد تومان آورده مردمی تأمین کردند و بنیاد نیز با مشارکت خیرین ۱۲ میلیارد تومان به آن افزود تا یک مزرعه خورشیدی راه‌اندازی شود. او افزود: این پروژه اکنون برای بیش از ۱۳۰ خانوار درآمد پایدار ایجاد کرده و مردم علاوه بر پرداخت اقساط، هر ماه از سود مزرعه نیز بهره‌مند می‌شوند.

تعریف هفت مدل نوآورانه مشارکت مالی

کالوندی درباره شیوه‌های جلب مشارکت خیرین اعلام کرد: بنیاد علوی برای این منظور هفت مدل جدید مشارکتی تعریف کرده است که شامل موارد زیر می‌شود:

۱. مشارکت خیرین به صورت قرض‌الحسنه

۲. مشارکت پنج‌ساله

۳. مشارکت سه‌ساله

۴. اعتبار حساب بانکی خیر

۵. مشارکت سازمان‌ها

۶. مشارکت برابر بنیاد و خیر در طرح‌های عمرانی

۷. مشارکت‌های خرد مردمی

وی خاطرنشان کرد: در این طرح خیرین می‌توانند افراد نیازمند را برای دریافت خدمات معرفی کنند و در صورت احراز شرایط، خدمات ارائه خواهد شد. همچنین سامانه‌ای طراحی شده که خیرین از طریق آن می‌توانند جزئیات کامل نحوه مصرف مبالغ خود از جمله منطقه هدف، فرد یا خانواده بهره‌مند، نوع شغل ایجاد شده یا نوع خدمت ارائه شده را مشاهده کنند.

کالوندی با اشاره به تفاهم‌نامه‌های فعال بنیاد علوی گفت: از مجموع ۲۵ تفاهم‌نامه موجود در حوزه اشتغال و تسهیلات، ۱۸ مورد به اشتغال‌زایی و ۷ مورد به حوزه درمان و مسکن دهک‌های پایین اختصاص دارد.

وی در پایان تأکید کرد: خیرین می‌توانند از طریق سامانه‌های بنیاد علوی به‌صورت شفاف، روند اقدامات انجام‌شده برای محرومان را رصد کرده و از نحوه هزینه‌کرد منابع مالی خود مطلع شوند.