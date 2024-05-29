۴۲ میلیارد و ۳۶۹ میلیون ریال تسهیلات به مددجویان زنجانی پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله صالحی اظهار کرد: در دو ماهه نخست امسال از محل سپرده گذاری خیرین نیک اندیش و همچنین منابع تخصیص یافته به صندوق امداد ولایت ۱۹۷ فقره تسهیلات در استان پرداخت شده است که رقم آن ۴۲ میلیارد و ۳۶۹ میلیون ریال است.
وی با اشاره به اینکه تسهیلات پرداختی در حوزه اشتغال مسکن، تسهیلات کارگشایی، درمان، ازدواج، هزینههای تحصیلی بوده است، بیان کرد: صندوق قرضالحسنه امداد ولایت استان در کنار رعایت موازین و مقررات بانکی، تسهیلات قرضالحسنه و معوض خود را با هدف گرهگشایی خانوادههای تحت حمایت کمیته امداد استان و سایر نیازمندان پرداخت میکند.
صالحی با قدردانی از مشارکت مردم خیر و نیکوکار استان در ترویج سنت حسنه قرضالحسنه، اظهار کرد: مشارکت خیران در برنامههای اجرایی این نهاد از طریق سپردهگذاری در صندوق امداد ولایت در کنار ترویج سنت قرضالحسنه زمینه کمک و تأمین منابع برای رفع نیاز خانوادههای تحت حمایت را بیش از پیش فراهم میکند.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان همچنین از اجرای طرح قرض ماندگار در استان خبر داد و گفت: در قالب این طرح خدمات معوض با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی از اولویتهای کمیته امداد است، اظهار کرد: این طرح در قالب طرح قرض ماندگار اجرا میشود.
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