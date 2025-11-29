به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین نشست هیئت اندیشه‌ورز استان آذربایجان‌شرقی با محوریت غربالگری سلامت روان و بررسی راهکارهای پیشگیری از رفتارهای خودآسیب‌رسان شامگاه شنبه، به ریاست مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار، برگزار شد.

در این جلسه، اندیشه‌ورزان حاضر به بررسی آخرین یافته‌های علمی و پیشنهادات عملی برای پیشگیری از رفتارهای خودآسیب‌رسان پرداختند.

محمدزاده با تأکید بر ضرورت رویکردهای نتیجه‌محور، یادآور شد که غربالگری سلامت روان جامعه یکی از مهم‌ترین ابزارها برای کاهش این رفتارها است.

وی همچنین بر اهمیت تدوین نقشه راه عملیاتی توسط هیئت اندیشه‌ورز تأکید کرد و افزود که بررسی جامع نظریات، تئوری‌ها و راهکارها باید مبنای ارائه راهنمای عملی به دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.