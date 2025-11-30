دستگیری ۲ شکارچی در مجن شاهرود؛ اسلحه غیر مجاز و گوشت شکار کشف شد

علی اکبر قربانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه عوامل انتظامی بخش بسطام با همکاری عوامل اجرایی جنگل ابر متوجه مورد مشکوک در ارتفاعات مجن شدند، ابراز داشت: با هوشیاری مأموران دو شکارچی متخلف شناسایی و دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه منزل این متهمان مورد بازرسی قرار گرفت، افزود: در بازرسی مقادیری گوشت وحشی شکار شده (منجمد) کشف شده است.

رئیس اداره محیط زیست شاهرود با بیان اینکه پرونده قضائی برای متخلفان تشکیل شد، ابراز داشت: از متهمان دو قبضه سلاح گلوله زنی و ساچمه زنی پنج تیر غیر مجاز همراه مهمات غیر مجاز کشف و ضبط شده است.

قربانلو اضافه کرد: ضرر و زیان و آسیب وارده به محیط زیست ناشی از شکار قابل جبران نیست و لذا برای پیشگیری از شهروندان انتظار می‌رود تا موارد مشکوک را برای رسیدگی اطلاع دهند.