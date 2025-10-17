مقام عراقی: اردوگاه الهول همانند بمب ساعتی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، کریم النوری، معاون وزیر مهاجرت عراق با تشبیه کردن بقای اردوگاه الهول به بمب ساعتی تصریح کرد: وزارتخانه متبوعش در چارچوب طرح برچیدن این اردوگاه که خطری برای عراق و جهان به شمار میرود، ۲۳۰ خانواده را از اردوگاه الهول در شمال شرق سوریه، طی بیست و نهمین مرحله به کشور بازگرداند.
النوری افزود: برنامه توانبخشی اجتماعی به ادغام افراد بازگشته از این اردوگاه و تضمین بازگشت آنها به مناطق اصلیشان کمک کرده است و تاکنون هیچگونه ناهنجاری امنیتی در بین آنها ثبت نشده است.
معاون وزیر مهاجرت عراق در خصوص آمار کلی افراد بازگشته از این اردوگاه نیز اظهار داشت: تاکنون ۱۶ هزار نفر از این اردوگاه بازگشتهاند که ۱۰ هزار نفر از آنها به مناطق اصلی خود بازگشتهاند و ۶ هزار نفر باقیمانده همچنان در مرکز توانبخشی روانی الجدعة حضور دارند.
النوری همچنین خاطر نشان کرد: عراق هنوز ۲۱ اردوگاه در داخل این کشور دارد که ۱۵ مورد آن در دهوک و شش مورد آن در اربیل واقع شدهاند در حالی که حدود ۲۰ هزار خانواده که بیشتر آنها از اهالی منطقه سنجار هستند، در این اردوگاهها سکونت دارند.
وی تأکید کرد: وزارت مهاجرت به اجرای برنامه دولت برای بستن اردوگاهها از طریق بازگشت داوطلبانه آوارگان به مناطق اصلی خود ادامه خواهد داد.
