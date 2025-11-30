به گزارش خبرنگار مهر، حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با تبریک روز ملی جزایر سهگانه و تأکید بر ضرورت تحقق عدالت فرهنگی در سراسر کشور، گفت: یکی از سیاستهای اصلی دولت چهاردهم، توسعه عدالت فرهنگی و آموزشی است؛ بهویژه اینکه بتوانیم در دورترین نقاط کشور امکان دسترسی کودکان و نوجوانان به خدمات فرهنگی و پرورشی را تسهیل کنیم.
علامتی با اشاره به استراتژی جدید این مجموعه برای حضور فعال در مرزهای آبی و خاکی کشور افزود: ضریب نفوذ خدمات کانون در مناطق کمبرخوردار باید افزایش یابد. جزایر سهگانه که نگین آرام جنوب ایران هستند، از مهمترین نقاط ژئوفرهنگی کشور محسوب میشوند؛ جزایری همچون ابوموسی، تنب بزرگ و سیری که پارههای آرام خاک ایران در آغوش آبهای نیلگون خلیج فارساند.
وی ادامه داد: در آستانه ۶۰ سالگی کانون پرورش فکری و ۱۰۰ سالگی کانون زبان ایران و بر پایه پژوهشها و مطالعات کارشناسی، تصمیم گرفتیم در این سه جزیره مراکز فرهنگیهنری و ادبی با تمام امکانات تأسیس کنیم.
مدیرعامل کانون با اعلام برنامههای افتتاح گفت: در ابوموسی علاوه بر مرکز فرهنگیهنری که پیشتر افتتاح شده بود، امروز سالن سینمای ویژه کودکان و نوجوانان را نیز افتتاح میکنیم. همزمان در جزیره سیری مرکز فرهنگی هنری و ادبی جدید راهاندازی میشود و بعدازظهر نیز در تنب بزرگ مرکز دیگری افتتاح خواهد شد.
او تأکید کرد: تمام امکانات یک مرکز استاندارد کانون شامل فعالیتهای ۶۰ گانه از هنرهای تجسمی و نمایشی گرفته تا قصهگویی، کتاب، سرگرمی و اسباببازی برای بچههای این مناطق فراهم شده است
علامتی از استقبال گسترده مربیان خبره کانون برای حضور در این جزایر خبر داد و گفت: مربیان ما از سراسر کشور بهطور خودجوش و داوطلبانه اعلام آمادگی کردهاند. برنامهریزی شده که تا خرداد سال آینده حضور مستمر داشته باشند و با توجه به حجم زیاد درخواستها، حتی تا سه سال آینده هم امکان شیفتبندی وجود دارد.
وی افزود: در کنار مربیان، چهرههای فرهنگی و هنری نیز همراه ما هستند. از جمله استاد افشین اعلا، شاعر شناختهشده کشور؛ خاله سارا (خانم روستاپور) از عروسکخانه شبکه پویا؛ خانم فخریان پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان؛ و احسان مهدی مجری شناختهشده شبکه کودک. این عزیزان صرفاً برای مراسم افتتاحیه نیامدهاند، بلکه برای اجرای برنامههای ویژه برای کودکان حضور دارند.
مدیرعامل کانون در ادامه از یک اقدام حمایتی مهم خبر داد و گفت: تمام کودکان ساکن ابوموسی، سیری و تنب بزرگ بهطور کامل و بهمدت یک سال، بورسیه کانون زبان ایران خواهند شد تا بتوانند از دورههای آموزش زبان بهصورت رایگان بهرهمند شوند
علامتی با اشاره به تولید سریال پویانمایی «بچه زرنگ» گفت: این مجموعه در ۵۲ قسمت آماده شده و بهزودی در سکوهای مورد تأیید منتشر میشود. نقطه آغاز اکران، سالن سینمای کانون در ابوموسی خواهد بود.
وی همچنین از راهاندازی پویشی ملی با عنوان «بچههای آب و آفتاب» خبر داد و گفت: کودکان سراسر کشور میتوانند دلنوشته، نامه، نقاشی یا هر اثر خلاقانهای را برای دوستان خود در جزایر سیری، ابوموسی و تنب بزرگ ارسال کنند. هدف این پویش ایجاد پیوند و تعامل صمیمانه میان کودکان ایران با جزایر مادر خلیج فارس است.
