سینمای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در جزیره بوموسی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با فرارسیدن روز ملی جزایر سهگانه، سالن سینمای ویژه کودکان و نوجوانان در جزیره بوموسی با حضور حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، افتتاح شد. این سالن بهعنوان بخشی از توسعه فضاهای فرهنگی کانون در جنوب کشور، با تجهیزات کامل و امکانات بهروز راهاندازی شده است.
علامتی در این مراسم با اشاره به اهمیت گسترش زیرساختهای فرهنگی در مناطق دوردست گفت: افتتاح این سالن سینما فرصتی ارزشمند برای کودکان و نوجوانان بوموسی است تا از تولیدات فرهنگی و هنری روز بهرهمند شوند.
به گفته وی، نمایش مجموعه پویانمایی «بچه زرنگ» بهعنوان نخستین برنامه رسمی این سالن آغاز خواهد شد. این اثر در ۵۲ قسمت تولید میشود و بوموسی نخستین نقطهای است که نمایش آن در سینمای کانون کلید خواهد خورد.
مدیرعامل کانون همچنین از افتتاح مراکز فرهنگی و هنری در جزایر سیری و تنب بزرگ در ادامه برنامههای امروز خبر داد و گفت این مراکز نیز برای تقویت فعالیتهای فرهنگی در جزایر سهگانه تجهیز شدهاند.
