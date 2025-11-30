ماهنامه «دیپلماسی کتاب» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از اولین شماره رسمی ماهنامه «دیپلماسی کتاب»، عصر امروز یک‌شنبه با ارتباط زنده با نمایشگاه بین‌المللی سلانگر مالزی، در باغ کتاب برگزار شد.

در ابتدای این مراسم محمد جواد گلزار، سردبیر ماهنامه دیپلماسی کتاب به ضرورت انتشار این ماهنامه پرداخت و گفت: علیرغم تلاش‌های صورت گرفته برای انتقال فرهنگ غنی ایرانی اسلامی به عرصه جهانی، هنوز فاصله قابل توجهی با افقی که همخوان با تمدن در آستانه ظهور است، وجود دارد.

وی، اوج قله تمدنی موردنظر را انقلاب اسلامی ایران دانست و تصریح کرد: اگرچه ایران از لحاظ محتوا (کتاب‌ها، آثار و معارف) غنی است، اما این محتوا باید به‌روزرسانی شده، متناسب با ذائقه و نیاز مخاطب جهانی فراوری شود و در قالب‌های مختلف و ابزارهای روز عرضه شود.

وی ادامه داد: در این مسیر، علاوه بر ساختارهای حاکمیتی که باید سیاست‌گذاری و کمک کنند، نباید از ساختارهای نهضتی و حرکت‌های مردمی که اساس انقلاب اسلامی بودند، غفلت کرد. هدف «دیپلماسی کتاب» کمک به هر دو سوی این قضیه است؛ هم ساختار حاکمیتی و هم فضای بازار جهانی کتاب و نشر.

کتاب؛ ابزار حضور جهانی و تمدن‌ساز

در ادامه علی رمضانی، مدیرعامل باغ کتاب تهران و عضو شورای سیاستگذاری ماهنامه با بیان اینکه کتاب ابزاری برای حضور جهانی است، گفت: دنیا از طریق کتاب قابلیت برقراری ارتباط با فهم و فکر ایرانی را پیدا کرده است.

وی به آمار و ارقام موجود اشاره کرد و گفت: بیش از ۵۰۰ عنوان کتاب ترجمه شده از فارسی در بازار جهانی وجود دارد. همچنین، گردشگران خارجی، سفرا و رایزنان فرهنگی غیرایرانی مقیم تهران، باغ کتاب را به عنوان یکی از پاتوق‌های اصلی خود برای رصد آثار ترجمه شده از ادبیات و فرهنگ ایران می‌دانند.

مدیرعامل باغ کتاب با تأکید براینکه ایران یک فرهنگ غنی تولیدکننده دارد که در منطقه بی‌نظیر است، افزود: بار اصلی و هدف محوری مجله «دیپلماسی کتاب» مسئله شناخت از بازار جهانی و تعاملات اجتماعی حول کتاب است تا فعالان بتوانند آگاهانه در این عرصه گام بردارند و از تکرار تجربه‌های قبلی بپرهیزند.

دیپلماسی کتاب: بهترین جلوه دیپلماسی عمومی

در بخش دیگر این مراسم محمد حسین رجبی دوانی، استاد برجسته فرهنگ و تمدن و رییس پیشین بنیاد ایران شناسی، دیپلماسی کتاب را بهترین جلوه از دیپلماسی عمومی برای ارتباط با مردم در کشورهای دیگر خواند.

وی تأکید کرد: انقلاب اسلامی معادله غرب در کنار گذاشتن دین از عرصه سیاست را در هم شکست، اما دشمنان با تبلیغات گسترده و سیاه‌نمایی چهره انقلاب را زشت نشان داده‌اند.

این پژوهشگر موقعیت کنونی جهان، به‌ویژه خیزش‌های انسانی مقابل جنایات صهیونیست‌ها، را بهترین فرصت برای دیپلماسی کتاب دانست و تاکید کرد: موانع بسیاری در مقابل این دیپلماسی قرار خواهد گرفت، اما باید هوشمندانه این موانع را دور زد، همانطور که تحریم‌ها دور زده شدند.

رجبی دوانی با طرح این پیشنهاد که باید به آرمان‌های انقلاب پرداخت، ادامه داد: امروز جهان تشنه آن است، مانند آثار مرتبط با مهدویت و منجی جهانی و مقابله با ظلم. غرب در گذشته همواره وامدار علم و تمدن ایران بوده است که نمونه آن قانون ابن سینا و ریاضیات خوارزمی است.

ارتباط زنده با مالزی و تمرکز بر تبادلات آسیا

در بخش بین‌الملل این مراسم، ارتباطی آنلاین با دکتر حسین بهرامی، مدیر بین‌المللی انتشارات نخل سبز، که در نمایشگاه سلانگر مالزی حضور داشت، برقرار شد.

در این بخش خانم داتوکا مستوره، مدیر نمایشگاه بین‌المللی کتاب سلانگر (SIBF)، توضیح داد: این نمایشگاه پس از ۱۹ سال سابقه استانی، از سال ۲۰۲۲ بین‌المللی شده است و هدف آن افزایش دوستی، اعتماد، فرهنگ و آموزش بین‌المللی است.

وی تأکید کرد: تقویت فضای آسیا، از جمله غرب آسیا و آسیای مرکزی، برای آنها اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیر نمایشگاه سلانگر ایرانیان را به شرکت در برنامه فلوشیپ و غرفه‌های نمایشگاه دعوت کرد و گفت: از ناشرین ایرانی درخواست داریم که کتاب‌های خود را علاوه بر انتشار فارسی، همچنین له زبان انگلیسی عرضه کنند.

وی اعلام کرد: سلانگر آمادگی دارد بهترین کتاب‌های کودک ایران که به زبان انگلیسی ارائه شده را انتخاب کرده، آن را به مالایی ترجمه کند و در بیش از ۱۰۰ کتابخانه عمومی مالزی توزیع کند و در مقابل، ایران نیز بهترین کتاب کودک مالزی را ترجمه و منتشر کند.

علاوه بر این، وی از تلاش برای بین‌المللی کردن جایزه یوسف گاجا برای تصویرگران خبر داد و ایران را برای مشارکت در این برنامه، از جمله حضور اساتید ایرانی در داوری و کارگاه‌ها، دعوت کرد.

همچنین، مدیریت کتابخانه‌های عمومی سلانگر آمادگی خود را برای آموزش زبان فارسی آنلاین اعلام کرد.

در انتها ماهنامه «دیپلماسی کتاب» با حضور حجت‌الاسلام محمد جواد گلزار سردبیر، علی رمضانی مدیرعامل باغ کتاب و عضد شورای سیاستگذاری، میثم نیلی مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی، علی ناظری مشاور سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج، محمدحسن رجبی دوانی نویسنده و پژوهشگر و جمعی از اهالی فرهنگ و هنر رونمایی شد.