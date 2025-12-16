به گزارش خبرگزاری مهر، کاغذ در حفظ دانش، مستندسازی تاریخی و انتقال فرهنگ و هویت ملی یک نقش مهم و استراتژیک داشته که متاسفانه در یکسال گذشته و خصوصا چندماه اخیر به کالایی نایاب تبدیل شده و قیمت آن به صورت لحظه‌ای افزایش می‌یابد به طوری‌که در یک سال گذشته بیش از ۲۰۰درصد افزایش قیمت داشته است.

مجمع ناشران انقلاب اسلامی با هدف بررسی مسئله کاغذ، یکی از مسائل زیربنایی و کمتر پرداخته شده جامعه امروز، نشست تخصصی «مسئله کاغذ» را با حضور ناشران، فعالان، مدیران مرتبط از حوزه‌های صنعت، فرهنگ، و محیط زیست برگزار می‌نماید. این نشست با رویکردی هم‌اندیشانه، برای همفکری اکناف حوزه نشر و مرتبط با کاغذ جهت بررسی دلایل وقوع و راهکارهای برون رفت از بحران شدید قیمتی و نایابی کاغذ در بازار است.

این نشست با محوریت ارائه راهکارهای مدیریتی و فنی تدارک دیده شده است و فرصتی برای شکل‌دهی به یک همت و تلاش جمعی حول محور «کاغذ» به عنوان یکی از پایه‌های اصلی صنعت نشر برای چاره اندیشی‌ کوتاه، میان و بلند مدت در این موضوع خواهد بود.

زمان: شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۴

مکان: تهران، بهارستان، کوچه شهید صیرفی‌پور، سالن جلسات مجموعه فرهنگی سرچشمه