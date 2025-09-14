به گزارش خبرگزاری مهر، از روز ۱۹ شهریور، فصل اول رویداد سینمایی «نقد و تماشا» با اکران و بررسی انیمیشن‌های هایائو میازاکی کارگردان انیمیشن ژاپنی در باغ کتاب تهران در حال برگزاری است. در این رویداد که در سه هفته متوالی برگزار می‌شود، انیمیشن‌ها در سانس ساعت ۲۱ آمفی‌تئاتر روباز باغ کتاب تهران اکران می‌شوند.

این رویداد هنری در هفته نخست میزبان انیمیشن‌های کودکان میازاکی بود و در این هفته هم میزبان سه انیمیشن دیگر میازاکی متناسب با مخاطب نوجوان و بزرگسال است. همچنین پس از پایان ۲ هفته اکران، نشست نقد و بررسی روز پنجشنبه سوم مهر در سالن ۸ باغ کتاب برگزار می‌شود.

هایائو میازاکی، کارگردان و انیماتور ژاپنی و خالق انیمیشن «شهر اشباح»، از محبوب‌ترین کارگردان‌های انیمیشن در جهان است که بارها برگزیده جوایز و جشنواره‌هایی مثل جایزه بزرگ انیمه، جایزه اسکار، جشنواره ونیز و جشنواره برلین شده است.

مجموعه رویداد «نقد و تماشا» شامل اکران موضوعی بهترین فیلم‌ها و انیمیشن‌های جهان همراه با برگزاری جلسه نقد و بررسی این آثار و نیز مسابقه ریویونویسی است. فصل اول این رویداد را مجله میدان آزادی با همکاری باغ کتاب تهران برگزار می‌کند.