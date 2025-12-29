به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «دیپلماسی فرهنگی در آیینه ایرانشناسی، ادب و عرفان پارس» تازهترین اثر پژوهشی مهدی ملاطایفه کارشناس اداره کل همکاریهای علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است که با رویکردی میانرشتهای، به بررسی مبانی، ظرفیتها و سازوکارهای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میپردازد.
این اثر که به تازگی منتشر شده، از سوی پژوهشگران حوزه فرهنگ، زبان و روابط بینالملل به عنوان یکی از نخستین مطالعات جامع در تلفیق سه حوزه ایرانشناسی، زبان و ادبیات فارسی و عرفان و تصوف مورد توجه قرار گرفته است. کتاب در پنج فصل تدوین شده و نویسنده با بهرهگیری از اسناد رسمی، دادههای میدانی و تحلیلهای نظری، نقش قدرت نرم ایران را در تعاملات فرهنگی، هنری و تمدنی تبیین میکند.
ملاطایفه در این اثر نشان میدهد که چگونه سه رکن ایرانشناسی علمی، ادبیات فارسی بهعنوان میراث هویتی و عرفان ایرانی بهعنوان پیامآور صلح و معنویت میتوانند در تقویت چهره بینالمللی ایران و توسعه روابط فرهنگی با کشورهای جهان نقشآفرینی کنند. بر اساس یافتههای این گزارش، رشد سالانه آموزش زبان فارسی در جهان، افزایش کرسیهای ایرانشناسی در دانشگاههای خارج از کشور از مهمترین شاخصهای قدرت نرم فرهنگی ایران در دو دهه اخیر معرفی شده است. نویسنده این کتاب در فصل پایانی با ارائه یک تحلیل تلفیقی، الگوی پیشنهادی خود را برای تقویت سیاستهای فرهنگی ایران در حوزه بینالملل ارائه میدهد.
دیپلماسی فرهنگی در آیینه ایرانشناسی، ادب و عرفان پارسی میتواند منبعی برای پژوهشگران، دانشجویان حوزه روابط فرهنگی بینالملل، کنشگران فرهنگی، رایزنان فرهنگی و همه علاقهمندان به مطالعات ایرانشناسی و دیپلماسی فرهنگی باشد.
