مرز خسروی قصرشیرین میزبان پیکر مطهر شهید گمنام

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، آئین تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس در مرز رسمی خسروی شهرستان قصرشیرین برگزار میشود.
بر اساس اعلام فرمانداری قصرشیرین، این پیکر مطهر پس از استقبال مردم مؤمن و خانوادههای معظم شهدا به شهرستان وارد شده و سپس در محوطه پایانه بینالمللی خسروی تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.
محمد شفیعی فرماندار قصرشیرین با تجلیل از یاد و نام شهیدان گفت: قصرشیرین، شهری است که هنوز عطر ایثار و مقاومت در هوایش جاری است و مردم این دیار ثابت کردهاند که پاسدار ارزشهای شهادتاند.
وی افزود: برگزاری این مراسم در یکی از دروازههای مهم کشور به سوی عتبات عالیات نشاندهنده پیوند عمیق مردم منطقه با فرهنگ ایثار و شهادت است.
مراسم وداع و تشییع پیکر شهید گمنام با حضور گسترده مردم، مسئولان محلی، نیروهای نظامی و روحانیون برگزار خواهد شد و مسئولان محلی از عموم اهالی برای حضور در این آئین معنوی دعوت کردهاند.
نظر شما