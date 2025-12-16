برگزاری جلسه هماهنگی مراسم اعتکاف در قصرشیرین

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه، جلسهای مهم با هدف تدارک برنامههای مراسم اعتکاف در شهرستان قصرشیرین برگزار شد. این جلسه که با حضور امام جمعه، فرماندار و دیگر مسئولان محلی برگزار شد، بر هماهنگی و تسهیل روند برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم اعتکاف تمرکز داشت.
حجتالاسلام چراغی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی، در این نشست گزارشی از نحوه برگزاری اعتکاف در سال گذشته ارائه کرد و از تلاشهای مسئولان و هیئت امنای مساجد قدردانی نمود.
امام جمعه شهرستان نیز با تأکید بر اهمیت ارتباط معنوی با خداوند، بر آمادگی تمامی نهادها برای فراهم آوردن امکانات مناسب برای معتکفین تأکید کردند. در ادامه، فرماندار شهرستان ضمن ارائه راهکارهای اجرایی، بر همکاری دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات بهتر به شرکتکنندگان مراسم تأکید کرد.
سایر مسئولان نیز نظرات و پیشنهادات خود را برای بهبود برگزاری مراسم مطرح کردند و در نهایت برنامهای جامع برای اعتکاف تدوین شد.
جلسه با روحیه همکاری و همدلی به پایان رسید و مسئولان از شهروندان قصرشیرین دعوت کردند تا با حضور فعال خود، در بهرهمندی از فضائل معنوی این مراسم مشارکت کنند.
نظر شما