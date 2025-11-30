به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان با توجه به افزایش غلظت آلاینده‌ها ناشی از سوزاندن مزارع کشاورزی، تردد خودروهای درون‌شهری و پایداری شرایط جوی تشکیل جلسه داد و تصمیمات مهمی برای روز دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ اتخاذ کرد.

بر اساس این اطلاعیه، دانشگاه‌ها و مدارس کلیه مقاطع تحصیلی در شهرستان‌های اهواز، حمیدیه، کارون، باوی، ماهشهر و شوشتر به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت. این تصمیم به‌منظور صیانت از سلامت دانش‌آموزان، دانشجویان و کارکنان آموزشی اتخاذ شده است.

در این اطلاعیه همچنین آمده است که فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌های یادشده طبق روال عادی ادامه خواهد داشت و خدمات بهداشتی، درمانی و امدادرسانی بدون تغییر ارائه می‌شود.

در خصوص شهرستان‌های هویزه و دشت‌آزادگان نیز تصمیم‌گیری درباره نحوه فعالیت ادارات، دانشگاه‌ها و مدارس به فرمانداران این مناطق واگذار شده است.

این تصمیمات بار دیگر نشان می‌دهد که بحران آلودگی هوا در خوزستان به مرحله‌ای رسیده که تعطیلی مراکز آموزشی اجتناب‌ناپذیر است؛ در حالی که ادارات همچنان موظف به ادامه فعالیت هستند.