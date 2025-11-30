  1. استانها
  2. خوزستان
۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۴

مدارس و دانشگاه‌های چند شهر خوزستان غیرحضوری شد

اهواز - کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان تصمیم به غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاه‌ها در چند شهرستان گرفت؛ در حالی که فعالیت ادارات طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان با توجه به افزایش غلظت آلاینده‌ها ناشی از سوزاندن مزارع کشاورزی، تردد خودروهای درون‌شهری و پایداری شرایط جوی تشکیل جلسه داد و تصمیمات مهمی برای روز دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ اتخاذ کرد.

بر اساس این اطلاعیه، دانشگاه‌ها و مدارس کلیه مقاطع تحصیلی در شهرستان‌های اهواز، حمیدیه، کارون، باوی، ماهشهر و شوشتر به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت. این تصمیم به‌منظور صیانت از سلامت دانش‌آموزان، دانشجویان و کارکنان آموزشی اتخاذ شده است.

در این اطلاعیه همچنین آمده است که فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌های یادشده طبق روال عادی ادامه خواهد داشت و خدمات بهداشتی، درمانی و امدادرسانی بدون تغییر ارائه می‌شود.

در خصوص شهرستان‌های هویزه و دشت‌آزادگان نیز تصمیم‌گیری درباره نحوه فعالیت ادارات، دانشگاه‌ها و مدارس به فرمانداران این مناطق واگذار شده است.

این تصمیمات بار دیگر نشان می‌دهد که بحران آلودگی هوا در خوزستان به مرحله‌ای رسیده که تعطیلی مراکز آموزشی اجتناب‌ناپذیر است؛ در حالی که ادارات همچنان موظف به ادامه فعالیت هستند.

    • ..... IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      29 5
      پاسخ
      مگه خوزستان آلوده‌ترین استان تو ایران نبود؟
    • . IR ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      26 6
      پاسخ
      سه شنبه یعنی فردا از روز دوشنبه هوای آلوده تری داره چرااا تعطیلش نمیکنید باور کنید مردم خوزستان گناه دارن واااقعا فکر میکنید اینجور مدرسه و دانشگاه رفتن برای پیشرفت دانش مردم سودی داره روزیو میبینم که توی جیب تمام خوزستانیا ازین اسپری های تنفسی و آسم باشه
      • IR ۰۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
        17 1
        دقیقا
    • IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      3 0
      پاسخ
      سوزاندنی در کار نیست 8 ماه دود غلیظ نفتی در حد مه غلیظ که هیچ توضیح منطقی و روشنی برای آن از سوی دولت وجو ندارد
    • IR ۲۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      5 1
      پاسخ
      بابا چرا امیدیه رو تعطیل نمی کنید همه مریض شدیم چرا سلامت مردم براتون مهم نیست
    • سیدحمید فصیح زادگان IR ۰۴:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      3 0
      پاسخ
      آیا هوای آلوده فقط دنبال دانش آموز و دانشجو میگرده که حالشان را خراب کندوکاری به کار ادارات دیگر و بانکها ندارد.هوای آلوده هم هوش مصنوعی دارد و به آموزش و پرورش لج دارد و نمی‌گذارد که دانش آموز تحصیل بکند

