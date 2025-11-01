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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۳۵

آغاز فعالیت ادارات و مدارس دشت‌آزادگان با تأخیر به دلیل آلودگی هوا

آغاز فعالیت ادارات و مدارس دشت‌آزادگان با تأخیر به دلیل آلودگی هوا

اهواز - در پی وقوع آتش‌سوزی در تالاب هورالعظیم و انتشار دود شدید در شهرستان دشت‌آزادگان، فعالیت ادارات، مدارس و مراکز آموزشی این شهرستان در روز یکشنبه از ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه رسمی صادر شده از سوی دبیرخانه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان، به دنبال آتش‌سوزی گسترده در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرستان دشت‌آزادگان، تصمیماتی برای حفظ سلامت عمومی اتخاذ شده است.

مطابق این اطلاعیه، فعالیت ادارات، دستگاه‌های اجرایی، مراکز آموزشی و مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی شهرستان دشت‌آزادگان در روز یکشنبه ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد.

این تصمیم در راستای کاهش آسیب‌های ناشی از آلودگی هوا و حفظ سلامت شهروندان اتخاذ شده و از عموم مردم خواسته شده است از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند.

کد مطلب 6641780

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