به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه رسمی صادر شده از سوی دبیرخانه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان، به دنبال آتش‌سوزی گسترده در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرستان دشت‌آزادگان، تصمیماتی برای حفظ سلامت عمومی اتخاذ شده است.

مطابق این اطلاعیه، فعالیت ادارات، دستگاه‌های اجرایی، مراکز آموزشی و مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی شهرستان دشت‌آزادگان در روز یکشنبه ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد.

این تصمیم در راستای کاهش آسیب‌های ناشی از آلودگی هوا و حفظ سلامت شهروندان اتخاذ شده و از عموم مردم خواسته شده است از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند.