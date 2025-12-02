  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۵

آغاز پذیرش بدون آزمون ارشد در دانشگاه علم وصنعت

دانشگاه علم و صنعت ایران در راستای حمایت از استعدادهای درخشان، شرایط پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز سایر دانشگاه‌ها در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و صنعت ایران، بر اساس «آئین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد» مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه علم و صنعت ایران از پذیرش درخواست دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی پیوسته ورودی مهرماه ۱۴۰۱ سایر دانشگاه‌ها خبر داد.

متقاضیان باید ثبت نام اولیه خود را تا لغایت ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ صرفاً به صورت غیرحضوری از طریق آدرس https://golestan.iust.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm انجام دهند.

این پذیرش ویژه، بدون شرکت در آزمون ورودی و صرفاً بر اساس ضوابط استعدادهای درخشان انجام خواهد شد و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند در صورت احراز معیارهای علمی، برای ادامه تحصیل در یکی از معتبرترین دانشگاه‌های فنی کشور اقدام کنند.

برای دیدن متن اطلاعیه کلیک کنید.

شبنم درخشان

