آغاز پذیرش بدون آزمون ارشد در دانشگاه علم وصنعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و صنعت ایران، بر اساس «آئین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد» مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه علم و صنعت ایران از پذیرش درخواست دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی پیوسته ورودی مهرماه ۱۴۰۱ سایر دانشگاه‌ها خبر داد.

متقاضیان باید ثبت نام اولیه خود را تا لغایت ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ صرفاً به صورت غیرحضوری از طریق آدرس https://golestan.iust.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm انجام دهند.

این پذیرش ویژه، بدون شرکت در آزمون ورودی و صرفاً بر اساس ضوابط استعدادهای درخشان انجام خواهد شد و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند در صورت احراز معیارهای علمی، برای ادامه تحصیل در یکی از معتبرترین دانشگاه‌های فنی کشور اقدام کنند.

