به گزارش خبرنگار مهر، حمیده سراجی عصر یکشنبه در بازدید سرزده از نانوایی‌های سطح شهر گناوه و بندر ریگ افزود: تعطیلی خودسرانه نانوایی‌ها موجب اختلال در توزیع نان و ایجاد نارضایتی در میان مردم می‌شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه بیان کرد: نانوایان موظف هستند فعالیت خود را طبق دستورالعمل‌های مشخص ادامه دهند و هرگونه تعطیلی باید با هماهنگی قبلی انجام شود.

وی بر لزوم رعایت دقیق وزن نان و عرضه پخت نان مرغوب به شهروندان تأکید کرد و گفت: رعایت وزن نان از مهم‌ترین حقوق مصرف‌کنندگان است و هیچ‌گونه کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

وی گفت: بازدیدهای به عمل آمده با هدف نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها و رسیدگی به دغدغه‌های مردمی انجام شده است.

معاون فرماندار گناوه همچنین خواستار افزایش نظارت مستمر بر نانوایی‌ها و توجه جدی به کیفیت و بهداشت تولید نان شد.

وی از واحدهای نانوایی خواست تا در راستای خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان، استانداردهای تعیین‌شده را به‌طور کامل رعایت کنند.