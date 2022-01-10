عباس تخم افشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بر اساس تصمیمات جدید دولت، نظارت بر فرآیند توزیع آرد از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است اظهار داشت: از این پس مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گناوه مسئول دبیرخانه کارگروه آرد و نان شهرستان است و بر فرآیند توزیع آرد یارانهای و نیمه یارانهای نظارت خواهد کرد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه افزود: از این پس با هماهنگی فرماندار شهرستان، سهمیه آرد نانوایان در هر ماه مشخص و توزیع آرد با نظارت بازرسان این مدیریت انجام خواهد شد.
وی گفت: از زمان واگذاری وظایف دبیرخانه کارگروه آرد و نان شهرستان گناوه به این مدیریت، بازرسان جدید به صورت روزانه در حال نظارت بر عملکرد نانوایان هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برابر مقررات برخورد قانونی انجام خواهد شد.
تخم افشان با اشاره به اینکه عمده تخلفات نانوایان شامل گران فروشی، آزاد فروشی آرد و نان، کم فروشی و کاهش وزن نان، جابجایی آرد بدون هماهنگی، عدم رعایت ساعات کاری مصوب، تعطیلی بدون رعایت برنامه کاری مصوب، عدم نصب ترازو در معرض دید عموم و عدم رعایت نظافت، بهداشت و پروتکلهای بهداشتی است گفت: در راستای شفاف سازی و اطلاع رسانی به شهروندان گرامی، آگهیهای مناسب به تعداد نانوایان با ذکر تخلفات عمده تهیه شده، که در روزهای آتی در هر نانوایی در معرض دید عموم نصب خواهد شد.
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