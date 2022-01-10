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۲۰ دی ۱۴۰۰، ۱۶:۲۱

مدیر جهادکشاورزی گناوه:

نظارت بر توزیع آرد در شهرستان گناوه افزایش می‌یابد

نظارت بر توزیع آرد در شهرستان گناوه افزایش می‌یابد

گناوه- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه از افزایش نظارت بر توزیع آرد در شهرستان گناوه خبر داد.

عباس تخم افشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بر اساس تصمیمات جدید دولت، نظارت بر فرآیند توزیع آرد از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است اظهار داشت: از این پس مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گناوه مسئول دبیرخانه کارگروه آرد و نان شهرستان است و بر فرآیند توزیع آرد یارانه‌ای و نیمه یارانه‌ای نظارت خواهد کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه افزود: از این پس با هماهنگی فرماندار شهرستان، سهمیه آرد نانوایان در هر ماه مشخص و توزیع آرد با نظارت بازرسان این مدیریت انجام خواهد شد.

وی گفت: از زمان واگذاری وظایف دبیرخانه کارگروه آرد و نان شهرستان گناوه به این مدیریت، بازرسان جدید به صورت روزانه در حال نظارت بر عملکرد نانوایان هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برابر مقررات برخورد قانونی انجام خواهد شد.

تخم افشان با اشاره به اینکه عمده تخلفات نانوایان شامل گران فروشی، آزاد فروشی آرد و نان، کم فروشی و کاهش وزن نان، جابجایی آرد بدون هماهنگی، عدم رعایت ساعات کاری مصوب، تعطیلی بدون رعایت برنامه کاری مصوب، عدم نصب ترازو در معرض دید عموم و عدم رعایت نظافت، بهداشت و پروتکل‌های بهداشتی است گفت: در راستای شفاف سازی و اطلاع رسانی به شهروندان گرامی، آگهی‌های مناسب به تعداد نانوایان با ذکر تخلفات عمده تهیه شده، که در روزهای آتی در هر نانوایی در معرض دید عموم نصب خواهد شد.

کد مطلب 5396619

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