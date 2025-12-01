فرماندار دشتی: والدین شهدا نماد صبر و استقامت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح دوشنبه در دیدار با خانواده شهید والامقام ابراهیم فولادی از شهدای نیروی دریایی ارتش، ضمن تبریک فرارسیدن هفتم آذرماه، روز نیروی دریایی، از رشادتها و جانفشانیهای شهدای این نیرو تقدیر کرد.
وی با بیان اینکه مادران و پدران شهدا نماد صبر و استقامت هستند، گفت: بر همه ما فرض است که همواره از این عزیزان تجلیل و تکریم کنیم و اجازه ندهیم مشکلات بر زندگی آنان سایه بیفکند.
فرماندار دشتی همچنین بر ضرورت رفع نیازها و پیگیری مطالبات خانوادههای معظم شهدا تأکید کرد و از دستگاههای اجرایی خواست با نگاه ویژه در خدمترسانی به این خانوادههای معزز تلاش کنند.
