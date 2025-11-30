محورهای رایزنی السودانی با فرستاده ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نخست وزیری عراق، محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق امروز یکشنبه در بغداد میزبان تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا به سوریه بود.

دو طرف راه‌های عملی تداوم حمایت عراق از ثبات، امنیت و شکوفایی و بهبود وضعیت اقتصادی سوریه در راستای تقویت ثبات و شکوفایی عراق را بررسی کردند.

السودانی و باراک درباره جلوگیری از هرگونه تشدید تنش بیشتر در منطقه و حمایت از روند دیپلماتیک برای حل اختلافات و قراردادن منطقه در مسیر همکاری، رشد اقتصادی و ثبات بلندمدت تبادل نظر کردند.

باراک بر نقش سازنده و اساسی عراق در تحقق این اهداف مشترک تاکید کرد.