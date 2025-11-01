تداوم مواضع مداخله جویانه «تام باراک» در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، تام باراک فرستاده آمریکا در منطقه به مواضع مداخله جویانه خود در لبنان ادامه داد.

وی در توجیه حملات اسرائیل به لبنان و بدون اشاره به ادامه اشغال مناطقی از این کشور و نقض توافق آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی ادعا کرد: اسرائیل هر روز جنوب لبنان را هدف قرار می‌دهد زیرا هزاران موشک در این منطقه وجود دارد که اسرائیل را تهدید می‌کند.

باراک گفتگو نکردن لبنان و اسرائیل را غیرعاقلانه توصیف کرد و مدعی شد: اسرائیل برای دستیابی به توافق مرزی با لبنان آماده است. زمانی برای لبنان نمانده است.

باراک در خصوص اوضاع لبنان نیز لبنان را کشوری ورشکسته توصیف کرد که بخش‌های مختلف آن از جمله بانک‌های آن با مشکل مواجه هستند.

وی از مقامات لبنانی خواست به روند خلع سلاح حزب الله سرعت ببخشند.

فرستاده آمریکا مدعی شد: اموالی که به دست حزب الله می‌رسد بیشتر از بودجه‌ای است که ارتش لبنان دریافت می‌کند.