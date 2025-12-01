  1. بین الملل
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۱

عضو ائتلاف سیاسی عراق: امکان تمدید حضور آمریکایی‌ها در کشور وجود ندارد

عضو ائتلاف چارچوب هماهنگی عراق به فضاسازی‌ها در خصوص امکان تمدید حضور نظامیان آمریکایی در این کشور واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، عصام شاکر عضو ائتلاف چارچوب هماهنگی عراق تاکید کرد که گمانه زنی‌ها در خصوص امکان تمدید حضور نظامیان آمریکایی در این کشور توهماتی بیش نیست که از سوی برخی افراد مطرح می‌شود.

وی اضافه کرد: ملت عراق با تمدید حضور این نیروها در کشورشان مخالف هستند. تصمیم در خصوص بیرون راندن نظامیان خارجی به ویژه آمریکایی از عراق در از سوی کمیته هماهنگی ۲ جانبه میان بغداد و واشنگتن گرفته شده است.

شاکر تصریح کرد: عراق نیازی به حضور نیروهای رزمی خارجی در هیچ منطقه‌ای ندارد و نیروهای امنیتی این کشور می‌توانند با چالش‌های داخلی یا خارجی مقابله کنند.

وی بیان کرد: خروج این نیروها از عراق به نفع کشور بوده و باعث تقویت ثبات داخلی می‌شود.

