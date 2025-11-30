سرهنگ حمزه: خودرو پژو مقصر حادثه دلخراش دیشب بود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمزه شامگاه یکشنبه در گفتگو با بخش خبر شبکه سبلان گفت: ساعت ۲۰:۵۰ دقیقه شب گذشته یک فقره تصادف شاخ به شاخ در جاده خلخال اسالم از طریق فوریت‌های پلیسی گزارش شد که بلافاصله پلیس در محل حضور پیدا کرد.



وی افزود، در این تصادف ۵ نفر در دم جان باختند و ۲ نفر مصدوم به بیمارستان خلخال اعزام شدند.



فرمانده پلیس راه خلخال گفت: برابر نظر کارشناسان دلیل اصلی تصادف، تجاوز به چپ خودروی پژو ۴۰۵ و شاخ به شاخ شدن با کامیون بوده‌است.



وی در خصوص محدودیت‌های جاده خلخال- اسالم گفت: با توجه به اینکه این محور جزو راههای اصلی بین استان گیلان و اردبیل است، محدودیتی در این جاده نداریم، ولی قبل از این در مواقعی با نظر مسئولین شهرستان محدودیت‌هایی در این مسیر اعمال شده است و در حال حاضر هم هر گونه اعمال محدودیت در این مسیر می‌تواند با نظر و تصمیم گیری مسئولین شهرستان خلخال انجام شود.