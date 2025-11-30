  1. استانها
سرهنگ حمزه: خودرو پژو مقصر حادثه دلخراش دیشب بود

اردبیل_ فرمانده پلیس راه خلخال گفت: برابر نظر کارشناسان دلیل اصلی تصادف، تجاوز به چپ خودروی پژو ۴۰۵ و شاخ به شاخ شدن با کامیون بوده‌است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمزه شامگاه یکشنبه در گفتگو با بخش خبر شبکه سبلان گفت: ساعت ۲۰:۵۰ دقیقه شب گذشته یک فقره تصادف شاخ به شاخ در جاده خلخال اسالم از طریق فوریت‌های پلیسی گزارش شد که بلافاصله پلیس در محل حضور پیدا کرد.

وی افزود، در این تصادف ۵ نفر در دم جان باختند و ۲ نفر مصدوم به بیمارستان خلخال اعزام شدند.

فرمانده پلیس راه خلخال گفت: برابر نظر کارشناسان دلیل اصلی تصادف، تجاوز به چپ خودروی پژو ۴۰۵ و شاخ به شاخ شدن با کامیون بوده‌است.

وی در خصوص محدودیت‌های جاده خلخال- اسالم گفت: با توجه به اینکه این محور جزو راههای اصلی بین استان گیلان و اردبیل است، محدودیتی در این جاده نداریم، ولی قبل از این در مواقعی با نظر مسئولین شهرستان محدودیت‌هایی در این مسیر اعمال شده است و در حال حاضر هم هر گونه اعمال محدودیت در این مسیر می‌تواند با نظر و تصمیم گیری مسئولین شهرستان خلخال انجام شود.

    • علی اصغرشجاع IR ۲۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      20 2
      پاسخ
      پلیس راه بجای. رصد کردن فقط توسط خودش اینکار را هم به خودمردم واگذار کنند یعنی الان همه یک گوشی هوشمند داره در مسیر توسط نفر بغل دست راننده بتونه از سبقت گرفتنای خطرناک راننده ی جلویی فیلم بگیره ارسال کنه به سایت پلیس وپلیس همونجا اگر جلوتر گشت یا. پلیس راه شهر بعدی ماشین وتوقیف وراننده ی متخلف وزندانی وگواهینامه اش را باطل کنند وجریمه سنگین چون حرکت خطرناک این راننده فرقی با اسلحه کشیدن بر روی ماشین روبرویی که مسیر خودش را قانونی میپیماید وقانون را رعایت میکند ندارد
    • سی IR ۲۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      3 1
      پاسخ
      روحشان شاد یه خانواده از بین رفت این جاده یکی از بدترین جاده های ایران است
    • علی اصغرشجاع IR ۲۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      9 0
      پاسخ
      کار راننده ی پژو با اسلحه ی گرم کشیدن وکشتن ومجروح کردن چند نفر ودر نهایت خودکشی خودش فرقی ندارد پس قوانین پاززدارنده نیست کسی را میشناسم. ۱۵سال بدون گواهینامه رانندگی کرده یک خلاف کوچک هم ندارد بخاطر ترس گرفتار شدن بدست پلیس پس میشودقانون سخت گیرانه ترگذاشت
    • معراج IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      13 0
      پاسخ
      قابل توجه مسئولین بی خیال ومردم عجول وبی احتیاط که راههارا ایمن سازی کنید ،قوانین سخت گیرانه واستفاده از دوربین ها برای پایش.
    • IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      23 5
      پاسخ
      ارابه های مرگ وطنی..خیانت تاکی؟مافیا و رانت تاکی؟وای وطنم،وای هموطنان..
      • کاربر IR ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
        4 1
        این خودرو اگر بهترین هم بود وقتی غیرمجاز میری و با کامیون به اون بزرگی و سرعت شاخ به شاخ میشی، خودتم سرعت داری نتیجه ش چیزی جز مرگ نیست.یه ذره واقع بین باشیم
    • IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      9 1
      پاسخ
      جهنم متاسفانه در انتظار بشر هست
    • وطنم ایران IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      10 1
      پاسخ
      واقعا متاسفم ازاین حادثه پنج نفر از هموطنانمان جان خود را ازدست دادن خداوند رحمت کند ولی سوال اینجاست چرا دولت فکری برای این جاده ها نمیکند کاش جاده‌ای پر خطر راایمن کنند
    • داریوش IR ۰۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      10 0
      پاسخ
      من از اهواز اومدم شمال واز لنگرود رفتم آستارا چیزی که خیلی مشهود هست جاده های خراب بدون استاندارد بدون علائم هشدار دهنده در شب پیچهای اصلاح نشده واز همه بدتر رانندگی بسیار بد هموطنان سبقت های بیجا وخطرناک ورعایت نکردن حق تقدم بود امیدوارم خدا خودش نگهدارهموطنان شمالی باشه
    • مرتضی IR ۰۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      7 0
      پاسخ
      واقعا متاسفم ولی هموطنان عزیز مطمئن باشید در جاده ها خطایی نیست حالا به این تصادف دخالتی نمیکنم اکثرا کورس شبانه برپا می‌کنند و در نهایت ...... خداوند رحمت و روحشان را شاد کند
    • IR ۰۷:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      اللهم عجل لولیک الفرج.... روحشان شاد
    • علی IR ۰۷:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      1 0
      پاسخ
      مگه پژو غیر سواری هم دارین؟😄
      • رضا IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
        1 0
        سلام دوست عزیز .موقعی پراید وانتش هست .پژومیخای نباشه
    • IR ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خدایش من سوار هر ماشین میشم متوجه بد رانندگی کردن او میشوم انگار جان مردم وخودش بی ارزش است خواهشا جریمه های رانندگی را چند برابر کنید و مجازات سخت برای تخلفات رانندگی
    • رشید IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      سختگیری و رصد توسط پلیس نامحسوس جاده ای . ما‌مردمی هستیم باید زور بالا سرمون باشه

