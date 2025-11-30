به گزارش خبرگزاری مهر، حسین معصوم‌زاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر وقوع شکار غیرمجاز در منطقه حفاظت‌شده آق‌داغ، نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست به منطقه اعزام و عملیات گشت و کنترل در زیستگاه‌ها آغاز شد.

وی افزود: در جریان این عملیات، یک نفر متخلف که در حال آماده‌سازی ادوات خود برای شکار بود، پیش از هرگونه اقدام به شکار توسط مأموران یگان حفاظت دستگیر شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان خلخال بیان کرد: از فرد متخلف یک قبضه اسلحه تک‌لول مجاز به همراه ادوات کامل شکار کشف و ضبط و پرونده وی پس از تشکیل، برای رسیدگی قانونی به مراجع قضائی شهرستان خلخال ارسال شد.

وی تصریح کرد: در ادامه گشت و کنترل زیستگاه‌های منطقه حفاظت‌شده آق‌داغ، تعداد ۶ مورد کومه متعلق به متخلفین شکار شناسایی و منهدم شد.

معصوم زاده تأکید کرد: یگان حفاظت محیط‌زیست خلخال گشت‌های هدف‌مند خود را با جدیت ادامه می‌دهد و با هرگونه تخلف شکار در مناطق حفاظت‌شده برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.