۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۸:۵۲

برخورد دو خودرو در بندرگز ۳ مصدوم برجای گذاشت

بندرگز-معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گلستان از برخورد دو خودروی پژو پارس و نیسان در محور بندرگز به گلوگاه خبر داد و گفت: این حادثه ۳ مصدوم داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری اظهار کرد: بر اساس گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) هلال احمر، حادثه برخورد خودروی پژو پارس با نیسان در محور بندرگز به گلوگاه، به سمت لیوان شرقی و پس از منطقه شالیکوبی رخ داد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان گلستان افزود: بلافاصله پس از اعلام اورژانس، یک تیم امدادی از پایگاه نوکنده هلال احمر متشکل از ۲ نیروی امدادی با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی اظهار کرد: در این حادثه در مجموع ۳ نفر مصدوم شدند که یک مصدوم ۶۷ ساله به دلیل ترومای سر و پای چپ توسط تیم هلال احمر به بیمارستان شهدای بندرگز انتقال یافت.

