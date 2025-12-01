برخورد دو خودرو در بندرگز ۳ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری اظهار کرد: بر اساس گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) هلال احمر، حادثه برخورد خودروی پژو پارس با نیسان در محور بندرگز به گلوگاه، به سمت لیوان شرقی و پس از منطقه شالیکوبی رخ داد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان گلستان افزود: بلافاصله پس از اعلام اورژانس، یک تیم امدادی از پایگاه نوکنده هلال احمر متشکل از ۲ نیروی امدادی با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی اظهار کرد: در این حادثه در مجموع ۳ نفر مصدوم شدند که یک مصدوم ۶۷ ساله به دلیل ترومای سر و پای چپ توسط تیم هلال احمر به بیمارستان شهدای بندرگز انتقال یافت.