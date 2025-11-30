  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۰:۱۷

اظهارات خانواده رضا امیرخانی درباره وضعیت سلامتی این نویسنده

رضا امیرخانی به بیمارستانی در تهران منتقل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا امیرخانی، نویسنده کشورمان که بر اثر سانحه‌ای بعد از ظهر یکشنبه ۹ آذر آسیب دیده؛ در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده و تحت مراقبت کامل تیم پزشکی حاذق قرار گرفته است.

به گفته خانواده وی، بنا بر تشخیص پزشکان، رضا امیرخانی از چند ناحیه دچار شکستگی و آسیب شده و در بخش مراقبت‌های ویژه تحت نظر و درمان است.

یکی از پزشکان معالج امیرخانی گفت: با توجه به آمادگی جسمانی بالای وی تا چند ساعت پس از حادثه، امید آن می‌رود که در روزهای آینده وضعیت وی پایدار و بهبودی حاصل شود.

خانواده این نویسنده عزیز کشورمان ضمن تشکر از ابراز مهر و محبت‌ها و دعاهای هم‌وطنان، اعلام کردند که اخبار تکمیلی و سلامتی ایشان را اعلام خواهند کرد.

    • علی IR ۰۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      4 0
      پاسخ
      خدایا خودت نگهدار این نویسنده ارزنده کشورمان باش آمین

