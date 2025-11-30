اظهارات خانواده رضا امیرخانی درباره وضعیت سلامتی این نویسنده

به گزارش خبرنگار مهر، رضا امیرخانی، نویسنده کشورمان که بر اثر سانحه‌ای بعد از ظهر یکشنبه ۹ آذر آسیب دیده؛ در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده و تحت مراقبت کامل تیم پزشکی حاذق قرار گرفته است.

به گفته خانواده وی، بنا بر تشخیص پزشکان، رضا امیرخانی از چند ناحیه دچار شکستگی و آسیب شده و در بخش مراقبت‌های ویژه تحت نظر و درمان است.

یکی از پزشکان معالج امیرخانی گفت: با توجه به آمادگی جسمانی بالای وی تا چند ساعت پس از حادثه، امید آن می‌رود که در روزهای آینده وضعیت وی پایدار و بهبودی حاصل شود.

خانواده این نویسنده عزیز کشورمان ضمن تشکر از ابراز مهر و محبت‌ها و دعاهای هم‌وطنان، اعلام کردند که اخبار تکمیلی و سلامتی ایشان را اعلام خواهند کرد.