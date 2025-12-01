به گزارش خبرگزاری مهر، رضا امیرخانی که دیروز در زمان پرواز با پاراگلایدر، دچار سانحه شد، به بیمارستانی در تهران منتقل شده و تحت درمان است.

خانواده این نویسنده در پیامی اظهار کردند:

للحق

دوستان و همراهان عزیز

بار دیگر از مراحم همه سروران قدردانی می‌کنیم.

سر قولمان هستیم و هر تغییری در مسیر بهبودی رضا جان اتفاق بیفتد شما را در جریان خواهیم گذاشت.

از آنجا که ممکن است روند درمان ایشان طولانی باشد، توصیه می‌کنیم به اخبار منتشره از منابع نامعتبر و شایعات فضای مجازی توجه نکنید.

از این پس اخبار صحیح مستقیما توسط آقای دکتر احمد محبی آشتیانی به عموم مخاطبان از همین کانال اطلاع‌رسانی خواهد شد.

هوشیاری قابل ارزیابی نیست

بیمارستانی که امیرخانی در آن تحت‌درمان است در صفحه مجازی خود نوشت:

رضا امیرخانی به دلیل حادثه‌ای در بیمارستان بستری شدند. در حال حاضر، با اقدامات صورت گرفته، علائم حیاتی ایشان پایدار است؛ ولی با توجه به کمای دارویی القا شده، سطح هوشیاری قابل ارزیابی نمی‌باشد.