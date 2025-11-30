  1. استانها
انتقال فوری «رضا امیرخانی» به بیمارستان تهران؛از چند نقطه شکستگی داشت

دماوند- رئیس شبکه بهداشت و درمان دماوند از انتقال فوری «رضا امیرخانی» به بیمارستان تهران خبر داد و گفت: وی از چند نقطه دچار شکستگی شده بود.

مجتبی بندادکرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر از انتقال «رضا امیرخانی» از دماوند به بیمارستانی در تهران خبر داد.

وی با اشاره به جزئیات وضعیت امیرخانی اعلام کرد: این بیمار که در اثر سقوط دچار شکستگی در چند ناحیه از بدن شده بود، پس از انجام اقدامات اولیه پزشکی و تثبیت نسبی وضعیت، به دلیل بدحالی، به سرعت با هماهنگی‌های انجام شده به بیمارستانی در تهران منتقل شد.

به گفته رئیس شبکه بهداشت و درمان دماوند، خدمات فوری و ضروری در اولین فرصت به این بیمار ارائه شده است.

بر اساس این گزارش، رضا امیرخانی، بعد از ظهر یکشنبه، در جریان پرواز تفریحی با پاراگلایدر در ارتفاعات مشاء دماوند دچار سانحه شد و پس از انتقال اولیه، هم‌اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان سوم شعبان گیلاوند تحت درمان قرار دارد.

براساس اطلاعات به‌دست‌آمده، تیم پزشکی بیمارستان پس از انجام بررسی‌های تخصصی و مشاهده تصاویر سی‌تی‌اسکن، وضعیت جسمی این نویسنده را قابل پیگیری توصیف کرده و اعلام کرده‌اند که امید به بهبود او وجود دارد. به گفته یک منبع آگاه، مقدمات انتقال وی به یکی از مراکز درمانی مجهز تهران نیز در حال انجام است تا مراقبت‌های تکمیلی ادامه یابد.

رضا امیرخانی که سال‌هاست علاقه‌مندی جدی به ورزش‌های هوایی از جمله چتربازی و پاراگلایدر دارد، به واسطه تغییرات ناگهانی باد در منطقه مشاء دچار سقوط شده است.

امیرخانی نویسنده آثار مطرحی چون منِ او، قیدار و نیم‌دانگ پیونگ‌یانگ محسوب می‌شود.

گفتنی است تلفن همراه وی پس از وقوع حادثه خاموش بوده و بنا بر اطلاعات نزدیکان، آخرین فعالیت او در فضای مجازی مربوط به پیش از ظهر امروز بوده است.

    • عباس اولادی IR ۲۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      28 3
      پاسخ
      خداحافظ و نگهدارش اللهم اشفع مرضانا بالقرآن المعظم
    • IR ۰۸:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      14 3
      پاسخ
      خدا شفا بده
    • محبوب IR ۱۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      9 2
      پاسخ
      خدایا خودت همه بیماران از جمله ایشون را شفا بده و تحمل دوران بیماری را هم براشون راحت کن
    • حمید کلباسی IR ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      13 0
      پاسخ
      خدایا ، ما را از قضا و بلا و مرگ‌ مفاجا محافظت فرما .
    • سلام IR ۲۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      6 0
      پاسخ
      با آرزوی سلامتی
    • IR ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      4 1
      پاسخ
      تفریح لاکچری دردسر داره دیگه
      • مجتبی IR ۱۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        0 0
        برای کسی بد نخواه و خوشحال نشو که روزی هم برای خودت پیش میآد و روزگار میچرخه و به یک حال نیست

