پیام تسلیت وزیر امور خارجه به معاون رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پی درگذشت ناگهانی همسر اسماعیل سقاب اصفهانی، در پیامی مصیبت وارده به معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی را تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت وزیر امور خارجه به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
برادر ارجمند، جناب آقای دکتر سقاب اصفهانی
با تأسف و تأثر فراوان، مصیبت درگذشت همسر گرامیتان مرحومه مغفوره فاطمه حیدری یزدی در حادثه دلخراش رانندگی را به جنابعالی و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت عرض میکنم.
از درگاه خداوند مهربان مسئلت مینمایم رحمت و غفران واسعه خود را شامل روح آن مرحومه گرداند و به شما و فرزندان و خاندان عزیزتان صبر، آرامش و شکیبایی و به پدر بزرگوار همسر مکرمه و فرزندان عزیزتان صحت و سلامتی عطا فرماید.
سید عباس عراقچی
وزیر امور خارجه
