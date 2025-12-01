به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسف پور صبح دوشنبه در بازدید از منطقه حفاظت شده پرور مهدیشهر با بیان اینکه دو دوربین پیشرفته در ارتفاعات سخت گذر کلورد نصب شد، ابراز داشت: این اقدام راهی برای هوشمند سازی حفاظت از مناطق تحت پوشش است.

وی با بیان اینکه این اقدام در شرایط سخت باد و برف و سرمایه طاقت فرسا منطقه انجام گرفت، افزود: این اقدام بیانگر تعهد سازمانی به حفاظت از تنوع زیستی است.

مدیر کل محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه هدف از این اقدام امکان ایجاد پایش حیات وحش است، ابراز داشت: با پایین دوربین‌ها فعالیت شکارچیان رصد و قبل از هر اقدامی با آن‌ها برخورد می‌شود.

یوسف پور اجرای این پروژه را نقطه عطفی در مسیر هوشمندسازی و مدیریت علمی مناطق حفاظت شده استان دانست و تصریح کرد: این پروژه‌ها به کنترل آتش‌سوزی‌ها و جلوگیری از ورود دام به منطقه قرق نقشی حیاتی ایفا می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه این موفقیت بدون تلاش شبانه روزی محیط‌بانان بی ادعا ممکن نبود، افزود: دستاورد امروز، مرهون همت و فداکاری محیط بان ها است.