تلفیق «حفاظت» و «فناوری» در توران شاهرود؛ پایش علمی یوزپلنگ ایرانی

شاهرود- مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان سمنان از نصب دوربین‌های پیشرفته برای پایش یوزپلنگ ایرانی در پناهگاه توران خبر داد تا با کمترین دخالت انسانی، رفتار این گونه نادر زیر نظر باشد.

سعید یوسف‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پایش علمی یوزپلنگ ایرانی در پناهگاه حیات‌وحش توران با استفاده از فناوری‌های پیشرفته و با کمترین دخالت انسانی در حال انجام است، از نصب و راه‌اندازی پنج دبل ۹ متری مجهز به دوربین‌های پیشرفته اسپیددام در مرکز نگهداری و تکثیر یوزپلنگ آسیایی خبر داد.

وی تصریح کرد: این دوربین‌ها دارای قابلیت دید در شب و قدرت زوم ۳۵ برابر هستند و انرژی مورد نیاز خود را از طریق صفحات خورشیدی تأمین می‌کنند.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان سمنان گفت: به‌واسطه این سیستم، نظارت دقیق‌بر رفتار، تغذیه و نشانه‌های احتمالی بیماری یوزها بدون نیاز به حضور فیزیکی و ایجاد اضطراب در آن‌ها امکان‌پذیر شده است.

یوسف‌پور این اقدام را موجب افزایش امنیت منطقه یوز دانست و با ابراز اینکه از ورود حیوانات مزاحم به داخل fencing و نیز خطر فرار یا آسیب‌دیدگی یوزها به شکل محسوسی کاسته خواهد شد، گفت: هدف نهایی از اجرای این طرح «جمع‌آوری داده‌های علمی برای مدیریت بهینه» و «کاهش حداکثری تماس مستقیم انسانی» است‌

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود با اجرای این روش، شرایط پایدارتر و امن‌تری برای حفاظت از آخرین بازماندگان یوزپلنگ ایرانی در کشور فراهم آید.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان سمنان خاطر نشان کرد: این حرکت، نمادی از بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا در راستای حفاظت از گونه‌های در معرض انقراض و حرکت به سمت مدیریت هوشمندانه‌تر زیستگاه‌ها است.

یوسف‌پور تاکید کرد: بدین ترتیب، ذخیرگاه زیستکره توران به عنوان یکی از اصلی‌ترین زیستگاه‌های یوز ایرانی، به نمونه‌ای موفق از تلفیق «حفاظت» و «فناوری» تبدیل خواهد شد.

