تلفیق «حفاظت» و «فناوری» در توران شاهرود؛ پایش علمی یوزپلنگ ایرانی

سعید یوسف‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پایش علمی یوزپلنگ ایرانی در پناهگاه حیات‌وحش توران با استفاده از فناوری‌های پیشرفته و با کمترین دخالت انسانی در حال انجام است، از نصب و راه‌اندازی پنج دبل ۹ متری مجهز به دوربین‌های پیشرفته اسپیددام در مرکز نگهداری و تکثیر یوزپلنگ آسیایی خبر داد.

وی تصریح کرد: این دوربین‌ها دارای قابلیت دید در شب و قدرت زوم ۳۵ برابر هستند و انرژی مورد نیاز خود را از طریق صفحات خورشیدی تأمین می‌کنند.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان سمنان گفت: به‌واسطه این سیستم، نظارت دقیق‌بر رفتار، تغذیه و نشانه‌های احتمالی بیماری یوزها بدون نیاز به حضور فیزیکی و ایجاد اضطراب در آن‌ها امکان‌پذیر شده است.

یوسف‌پور این اقدام را موجب افزایش امنیت منطقه یوز دانست و با ابراز اینکه از ورود حیوانات مزاحم به داخل fencing و نیز خطر فرار یا آسیب‌دیدگی یوزها به شکل محسوسی کاسته خواهد شد، گفت: هدف نهایی از اجرای این طرح «جمع‌آوری داده‌های علمی برای مدیریت بهینه» و «کاهش حداکثری تماس مستقیم انسانی» است‌

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود با اجرای این روش، شرایط پایدارتر و امن‌تری برای حفاظت از آخرین بازماندگان یوزپلنگ ایرانی در کشور فراهم آید.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان سمنان خاطر نشان کرد: این حرکت، نمادی از بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا در راستای حفاظت از گونه‌های در معرض انقراض و حرکت به سمت مدیریت هوشمندانه‌تر زیستگاه‌ها است.

یوسف‌پور تاکید کرد: بدین ترتیب، ذخیرگاه زیستکره توران به عنوان یکی از اصلی‌ترین زیستگاه‌های یوز ایرانی، به نمونه‌ای موفق از تلفیق «حفاظت» و «فناوری» تبدیل خواهد شد.