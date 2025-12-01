سه نفر در برخورد سمند و تریلی در محور کرند–سرپل ذهاب جان باختند

مسعود قلعهسفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات حادثه دلخراش در سرپلذهاب اظهار کرد: این سانحه در ساعت ۴ صبح امروز در محور کرند به سرپلذهاب و در فاصله پنج کیلومتر پس از جاده ریجاب به وقوع پیوست.
به گفته وی، در این حادثه یک دستگاه سواری سمند به دلایل در دست بررسی با یک دستگاه تریلی برخورد شدید داشته که بلافاصله منجر به فوت سه نفر از سرنشینان خودرو سواری در محل حادثه شد.
قلعهسفیدی افزود: پس از اعلام حادثه به مرکز پیام اورژانس، بلافاصله تیمهای عملیاتی به محل اعزام شدند اما شدت برخورد به حدی بوده که تلاش عوامل امدادی برای نجات جان سرنشینان بینتیجه مانده و مرگ آنها در همان لحظات اولیه توسط تکنسینهای اورژانس تأیید شد.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان با ابراز تأسف از وقوع این سانحه تلخ، بر لزوم رعایت سرعت مطمئنه و هوشیاری کامل رانندگان در محورهای کوهستانی و پرتردد غرب استان تأکید کرد و گفت: بررسی دقیق علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست انجام است.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح تردد در محورهای حادثهخیز منطقه، خاطرنشان کرد: در ساعات کمتردد بامداد، غفلت لحظهای یا خوابآلودگی راننده میتواند پیامدهای جبرانناپذیری همچون حادثه امروز به همراه داشته باشد.
این مقام مسئول در پایان با ابراز همدردی با خانواده جانباختگان، اعلام کرد: اورژانس استان کرمانشاه با تمام ظرفیت در آمادهباش است و از مردم خواست هنگام بروز حوادث مشابه، در کوتاهترین زمان ممکن موضوع را به سامانه ۱۱۵ اطلاع دهند.
