مسعود قلعهسفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حادثه دلخراش برخورد خودروی سواری سمند با یک دستگاه کامیون بامداد امروز در محور اسلامآباد به حمیل، ابتدای جاده فرودگاه رخ داد و متأسفانه منجر به فوت چهار نفر از سرنشینان شد.
وی افزود: این حادثه ساعت ۴:۳۴ دقیقه بامداد به مرکز ارتباطات اورژانس گزارش شد و بلافاصله پس از دریافت تماس، نیروهای عملیاتی اورژانس پیشبیمارستانی به همراه آمبولانسهای مجهز به محل اعزام شدند تا اقدامات امدادی لازم انجام گیرد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: در زمان رسیدن نیروهای امدادی، شدت برخورد به حدی بود که چهار نفر از سرنشینان خودروی سواری سمند در دم جان باخته بودند و متأسفانه امکان انجام اقدامات مؤثر درمانی برای آنها وجود نداشت.
قلعهسفیدی با اشاره به خطرات رانندگی در ساعات ابتدایی صبح گفت: رانندگی در ساعات کمتردد و تاریکی هوا، بهویژه در محورهای برونشهری، نیازمند هوشیاری بیشتر رانندگان است و رعایت سرعت مطمئنه و توجه کامل به مسیر میتواند از بروز چنین حوادث تلخی جلوگیری کند.
وی در پایان با ابراز تأسف از وقوع این حادثه مرگبار، از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، شرایط جاده و فاصله ایمن با سایر خودروها را مدنظر قرار دهند تا شاهد کاهش حوادث و تلفات جادهای باشیم.
