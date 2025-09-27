مسعود قلعه‌سفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این سانحه رانندگی در محور سرپل‌ذهاب به سمت قصرشیرین و در حوالی روستای قراویز رخ داد.

وی افزود: در این حادثه که بر اثر برخورد شدید دو دستگاه خودروی سمند و یک دستگاه پژو ۲۰۷ اتفاق افتاد، متأسفانه سه نفر جان خود را از دست دادند و یک نفر دیگر نیز دچار مصدومیت شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: به دلیل شرایط بسیار دشوار صحنه حادثه، تنها یک نفر از فوتی‌ها و همچنین فرد مصدوم توسط نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شدند.

قلعه‌سفیدی با ابراز تأسف از وقوع این سانحه تلخ، بر لزوم رعایت دقیق قوانین رانندگی، توجه به سرعت مطمئنه و پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز تأکید کرد و گفت: متأسفانه بی‌توجهی به این موارد همچنان عامل بسیاری از حوادث ناگوار جاده‌ای در استان است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نیروهای اورژانس کرمانشاه به صورت شبانه‌روزی و با تمام ظرفیت آماده خدمت‌رسانی به مردم و امدادرسانی به حادثه‌دیدگان هستند و از شهروندان خواست در صورت وقوع هرگونه حادثه، بلافاصله با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند.