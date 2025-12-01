به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش صبح امروز، در نشست شورای معاونان، با تشریح دستاوردهای مالی سال گذشته، گفت: با همدلی و همراهی تیمی و ارتباط مؤثر با سازمان برنامه و بودجه، موفق شدیم رشد ۶۷ درصدی بودجه آموزش و پرورش را محقق کنیم؛ در حالی که میانگین رشد بودجه کشور ۳۸ درصد بوده است.
وی افزود: نتایج این بودجهبندی مطلوب را در فضای آموزشی مشاهده کردیم؛ بهگونهای که در سال گذشته و امسال با چالش جدی در حوزههای مختلف مواجه نشدیم و بسیاری از مشکلات دیرینه، از جمله پرداخت سرانه مدارس شبانهروزی، تأمین نقدینگی و پرداخت بهموقع تعهدات، برطرف شد.
کاظمی، با اشاره به حل موضوع پرداخت حقوق خدمتگزاران که آن را یک کار ارزشمند در تاریخ آموزش و پرورش توصیف کرد، گفت: اعتبار این بخش که هرگز در بودجه دیده نشده بود، امسال لحاظ شد و از این بابت خدا را شاکرم و امیدوارم شاهد اتفاقات بهتری در مسیر پیشرو باشیم.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تلاش شده است علاوه بر افزایش اعتبارات، چالشهای اساسی نیز در لایحه جدید دیده شود، گفت: توجه ویژه به دوره ابتدایی، حوزه پرورشی و فرهنگی، شبکه شاد، کیفیتبخشی آموزشی، توسعه هنرستانها و آموزش عمومی قرآن از محورهای اصلی لایحه بودجه جدید آموزش و پرورش است.
وی تأکید کرد: امروز کتاب بودجه آموزش بهطور رسمی تقدیم دولت میشود و از این مرحله به بعد، کار اصلی آغاز میشود؛ چرا که باید تلاش کنیم این بودجه با کمترین تغییر، در همان شکل مطلوبی که طراحی شده، حفظ شود.
کاظمی، ضمن قدردانی از تلاش معاونان و تیمهای اجرایی، گفت: تجربه سال گذشته ثابت کرد که تعامل سازنده و کار تیمی میتواند منجر به تحولات بزرگ در نظام آموزش و پرورش کشور شود.
