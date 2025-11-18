به گزارش خبرگزاری مهر علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در گردهمایی مدیران منابع انسانی، معاونان آموزشی، امور اداری و تشکیلات و طرح و برنامه استانها، با قدردانی از تلاشهای گسترده حوزه منابع انسانی در سال تحصیلی جاری، این بخش را «هسته مرکزی و موتور محرّک نظام تعلیموتربیت» خواند و گفت: آرامش موجود در آموزش و پرورش مرهون تلاش صادقانه مجموعه منابع انسانی در ستاد و استانهاست.
تأکید بر نقش محوری مدیریت منابع انسانی
کاظمی با تجلیل از فعالیتهای صورتگرفته در حوزههایی همچون ساماندهی نیروی انسانی، نقل و انتقالات، رتبهبندی، استخدام و آغاز سال تحصیلی، افزود: بخش قابلتوجهی از موفقیت آموزش و پرورش، نتیجه برنامهریزی، دقت و پیگیری مداوم مدیران و کارشناسان منابع انسانی است. اگر این موتور بهدرستی کار نکند، کل نظام تعلیموتربیت دچار چالش میشود.
وی در ادامه با تقدیر از عملکرد اعضای منابع انسانی وزارتخانه، گفت: پذیرش مسئولیت منابع انسانی نیازمند تجربه، دانش و اشراف کامل به مأموریتهاست و خوشبختانه امروز شاهد تحولات مثبت و دستاوردهای ارزشمند این مجموعه هستیم.
لزوم آغاز برنامهریزی برای مهر ۱۴۰۵
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت تشکیل «اتاق وضعیت» از نیمه مهرماه برای برنامهریزی سال تحصیلی آینده، استانها را به آغاز زودهنگام اقدامات اجرایی توصیه کرد و گفت: از هماکنون برای مهر ۱۴۰۵ برنامهریزی شود تا آغاز سال آینده با آرامش همراه باشد.
وی تصریح کرد: مدیران باید تقویم اجرایی، چالشها و نیازهای استانها را دقیق و بهروز شناسایی کنند.
اولویتگذاری؛ شرط مدیریت موفق
کاظمی در ادامه با طرح پرسشهایی درباره اولویتهای مدیران منابع انسانی استانها، گفت: در حوزه منابع انسانی دهها مسئله وجود دارد؛ اما موفقیت تنها زمانی حاصل میشود که اولویتها مشخص و مبتنی بر سازوکار علمی تعیین شوند. بدون اولویتگذاری، مدیریت درگیر امور غیرضروری میشود.
وی تأکید کرد: هر مدیر منابع انسانی باید نسبت فعالیتهای خود را با جهتگیریهای کلان آموزش و پرورش بداند و سهم خود را در تحقق این سیاستها تعریف کند.
راهبردهای کلان وزارتخانه و نقش استانها
وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود، مأموریتهای اصلی وزارتخانه را تشریح کرد و از مدیران خواست نقش استانها را در پیشبرد این مأموریتها تقویت کنند.
وی مهمترین محورهای اعلامشده را اجرای سند تحول بنیادین و نقشه راه ۱۴۷ پروژهای وزارتخانه، تحول در برنامه درسی به عنوان محور اصلی تغییرات بنیادین، توسعه عدالت آموزشی با تمرکز بر توسعه فضا و تجهیزات، ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی با محورهایی چون توانمندسازی معلمان، اعتبارسنجی و نیازسنجی مهارتها دانست.
کاظمی با اشاره به لزوم استانداردسازی تجهیزات، توسعه فعالیتهای پرورشی و توانمندسازی مدیران، افزود: موفقیت این راهبردها وابسته به عملکرد دقیق و بهموقع حوزه منابع انسانی در استانهاست.
مدیریت بر مبنای شاخص؛ شرط ارزیابی عملکرد استانها
کاظمی با تأکید بر اهمیت مدیریت مبتنی بر شاخصها گفت: استانها باید شاخصهای کلیدی حوزه منابع انسانی را مشخص و عملکرد خود را براساس آن ارزیابی کنند.
به گفته کاظمی؛ تراز نیروی انسانی، نقلوانتقالات، رتبهبندی، صدور ابلاغها و آزمونهای کیفیت بخشی از مهمترین شاخصهایی است که باید بهصورت دقیق مدیریت شود.
