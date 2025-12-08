به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه همکاری وزارت آموزشوپرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف گسترش آموزش دیجیتال، ارتقای مهارتهای فناورانه و بهرهبرداری از سکوهای نوین آموزشی منعقد شد.
بر اساس این تفاهمنامه که توسط علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزشوپرورش و سید ستار هاشمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امضا شد، دو طرف بر توسعه زیرساختهای فناوری در مدارس، حمایت از سکوهای آموزشی، تولید و تطبیق محتوای الکترونیکی، ایجاد بسترهای هوشمندسازی، تقویت مهارتهای دیجیتال معلمان و دانشآموزان و پشتیبانی از برنامه تحول دیجیتال تأکید کردند.
این تفاهمنامه با اعتبار سهساله، زمینه همکاری دو وزارتخانه را برای اجرای برنامههای ملی آموزش دیجیتال، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار، فراهم میکند.
