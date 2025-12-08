  1. جامعه
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۱

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان ۲ وزارت‌خانه آموزش‌ و پرورش و ارتباطات

تفاهم‌نامه همکاری میان ۲ وزارت‌خانه آموزش‌وپرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه آموزش دیجیتال منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همکاری وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف گسترش آموزش دیجیتال، ارتقای مهارت‌های فناورانه و بهره‌برداری از سکوهای نوین آموزشی منعقد شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه که توسط علیرضا کاظمی‌؛ وزیر آموزش‌وپرورش و سید ستار هاشمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امضا شد، دو طرف بر توسعه زیرساخت‌های فناوری در مدارس، حمایت از سکوهای آموزشی، تولید و تطبیق محتوای الکترونیکی، ایجاد بسترهای هوشمندسازی، تقویت مهارت‌های دیجیتال معلمان و دانش‌آموزان و پشتیبانی از برنامه تحول دیجیتال تأکید کردند.

این تفاهم‌نامه با اعتبار سه‌ساله، زمینه همکاری دو وزارتخانه را برای اجرای برنامه‌های ملی آموزش دیجیتال، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، فراهم می‌کند.

علی قدمی

