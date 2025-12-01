به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شورای مسلمانان فرانسه اعلام کرد که شورای نمایندگان نهادهای یهودی در فرانسه دست به اقداماتی علیه مسلمانان این کشور زده و در این خصوص با کابینه رژیم صهیونیستی در ارتباط بوده است.

بر اساس این گزارش، اقدامات مذکور از سوی ۲ فرد انجام شده که یکی از آنها جاسوس رژیم صهیونیستی و دیگری تاجر فرانسوی به شمار می‌روند. همچنین گفته شده که احتمالاً نهادهای سیاسی، اداری و امنیتی فرانسه در ارائه اطلاعات به آنها دست داشته‌اند.

تاجر فرانسوی مذکور با انتشار یک کلیپ ویدئویی در فضای مجازی اعلام کرد که از سال ۲۰۲۳ در راستای تدوین راهبردی به نفع نهادهای یهودی در فرانسه فعالیت می‌کند. او همچنین به همکاری‌های خود با داو مایمون عامل رژیم صهیونیستی و ارتباطش با کابینه تل آویو اشاره کرده است.

در این گزارش آمده است که اطلاعات جمع آوری شده توسط این افراد درباره مسلمانان فرانسه به صورت مفصل سرویس‌های جاسوسی رژیم صهیونیستی منتقل شده است. در این اطلاعات ادعا شده که مسلمانان فرانسه تهدید احتمالی برای یهودیان به شمار می‌روند!

شورای مسلمانان فرانسه از مسئولان این کشور در خصوص دست داشتن آنها در جاسوسی علیه مسلمانان توضیح خواسته است.