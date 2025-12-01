به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیهای از کمبود ۱۳۰۰ افسر در تمامی یگانهای رزمی این نهاد نظامی از درجه ستوان دوم تا سروان خبر داد.
بر اساس این گزارش، حدود ۳۰۰ افسر با درجه سرگرد نیز در یگانهای مختلف رزمی کمبود وجود دارد.
ارتش رژیم صهیونیستی میافزاید که حدود ۳۰ درصد از فرماندهان ارشد ارتش از سال آینده نیروهای مسلح را ترک خواهند کرد.
بر اساس این گزارش ۷۰ درصد از خانوادههای نیروهای ذخیره با مشکلات و فشارهای شدید ناشی از طولانی شدن دورههای خدمت و توقف فعالیتهای اقتصادی خانوادهها مواجهاند.
ارتش صهیونیستی تاکید کرد که کمبود نیروی انسانی به طور مستقیم بر امنیت این رژیم تأثیر میگذارد. طبق این گزارش، تنها ۳۷ درصد از افسران تمایل خود را برای ادامه خدمت در سال جاری اعلام کردهاند؛ این رقم در سال ۲۰۱۸ حدود ۵۸ درصد بود.
همچنین برآوردهای ارتش نشان میدهد که ۳۰ درصد از نیروهای ذخیره و نظامیان خدمت دائم، در سال آینده به یگانهای خود بازنخواهند گشت.
