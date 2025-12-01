  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۳

پس‌لرزه‌های حملات موشکی ایران؛ ویرانی‌ها در اسرائیل بازسازی نمی‌شوند

پس‌لرزه‌های حملات موشکی ایران؛ ویرانی‌ها در اسرائیل بازسازی نمی‌شوند

یک روزنامه عبری زبان به پس لرزه‌های ادامه دار حملات موشکی ویرانگر ایران علیه اراضی اشغالی اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت اعتراف کرد که بعد از گذشت بیش از پنج ماه از حملات موشکی ویرانگر ایران علیه اراضی اشغالی، هنوز هزاران خانواده صهیونیست که خانه‌های آنها آسیب دیده سرگردان هستند.

در ادامه این گزارش آمده است، اتحادیه پیمانکاران فعال در حوزه نوسازی اعلام کرده‌اند که مسئولان اداره مالیات مانع آغاز روند ترمیم این خانه‌ها می‌شوند.

در این گزارش تاکید شده است، به دلیل کمبود نیروی کار از زمان آغاز جنگ و کارشکنی‌های کابینه رژیم صهیونیستی در این مسیر بسیاری از پیمانکاران با حداقل ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و تصمیم گرفته‌اند از ترمیم مناطق آسیب دیده بر اثر حملات موشکی ایران دست بردارند چرا که هیچ حمایتی از سوی کابینه دریافت نمی‌کنند.

لازم به ذکر است که در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، در موج حملات موشکی تلافی‌جویانه ایران علیه اراضی اشغالی مناطق مهم و حساس از جمله مراکز سری جاسوسی و آزمایشگاه‌های بیولوژیکی رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار گرفتند.

کد خبر 6674022

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها