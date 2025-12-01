به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت اعتراف کرد که بعد از گذشت بیش از پنج ماه از حملات موشکی ویرانگر ایران علیه اراضی اشغالی، هنوز هزاران خانواده صهیونیست که خانه‌های آنها آسیب دیده سرگردان هستند.

در ادامه این گزارش آمده است، اتحادیه پیمانکاران فعال در حوزه نوسازی اعلام کرده‌اند که مسئولان اداره مالیات مانع آغاز روند ترمیم این خانه‌ها می‌شوند.

در این گزارش تاکید شده است، به دلیل کمبود نیروی کار از زمان آغاز جنگ و کارشکنی‌های کابینه رژیم صهیونیستی در این مسیر بسیاری از پیمانکاران با حداقل ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و تصمیم گرفته‌اند از ترمیم مناطق آسیب دیده بر اثر حملات موشکی ایران دست بردارند چرا که هیچ حمایتی از سوی کابینه دریافت نمی‌کنند.

لازم به ذکر است که در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، در موج حملات موشکی تلافی‌جویانه ایران علیه اراضی اشغالی مناطق مهم و حساس از جمله مراکز سری جاسوسی و آزمایشگاه‌های بیولوژیکی رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار گرفتند.