۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۲

افزایش ۲۷ درصدی کشفیات مواد مخدر در گنبدکاووس

گنبد-فرمانده انتظامی شهرستان گنبدکاووس از افزایش ۲۷ درصدی کشف انواع مواد مخدر از ابتدای سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستاد نادعلی صادقی اظهار کرد: مأموران انتظامی این فرماندهی در راستای اجرای طرح‌های عملیاتی و برخورد قاطع با فروشندگان مواد مخدر، با بکارگیری تمام توان موفق به کشف مقادیر زیادی انواع مواد مخدر شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۲۷ درصدی داشته است.

وی افزود: در همین راستا شاهد رشد ۲۷ درصدی دستگیری خرده فروشان و توزیع کنندگان مواد مخدر بودیم که به مراجع ذیصلاح تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان گنبدکاووس با اشاره به اینکه اقدامات پیشگیرانه اجتماعی در قالب آموزش‌ها و هشدارهای پلیسی از طریق توزیع بروشور، نصب بنر و آموزش همگانی در سطح مدارس، محلات و مساجد توسط کارشناسان انتظامی شهرستان برای شهروندان انجام شده است، از مردم درخواست کرد به توصیه‌های خادمان خود در نیروی انتظامی عمل کنند.

