۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۸

جهانبخش: ۳۰ کیلوگرم مواد مخدر در سلماس کشف شد

جهانبخش: ۳۰ کیلوگرم مواد مخدر در سلماس کشف شد

ارومیه- فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از کشف ۳۰ کیلوگرم مواد مخدر در سلماس با عملیات پلیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان سلماس از فعالیت فردی در خصوص انتقال محموله مواد مخدر با یک دستگاه سواری مطلع و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند

وی افزود: مأموران با تشکیل چندین اکیپ ضمن هماهنگی با مرجع قضائی نسبت به شناسایی متهم اقدام و با اشراف اطلاعاتی در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری، در ورودی شهرستان سلماس، مقدار ۳۰ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه‌ای داخل خودرو جاسازی شده بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی در ادامه تصریح کرد: در این راستا ۱ متهم دستگیر و ۱ دستگاه سواری توقیف که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سردار جهانبخش با تقدیر از همکاری‌های خوب و به موقع مردمی با پلیس، گفت: شهروندان در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت غیرقانونی، مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

