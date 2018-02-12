۴ باند قاچاق موادمخدر در هرمزگان منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری هرمزگان، حجت الاسلام محمد صادق اکبری در تشریح جزئیات این عملیات های کشف و مقابله بیان داشت: به دستور مقام قضایی و در راستای مقابله بی امان با فعالیت های سازمان یافته سوداگران مرگ ؛چهار عملیات کشف و انهدام در مناطق مختلف استان هرمزگان کلید خورد که در یکی از این عملیات ها ؛سربازان گمنام امام زمان (عج) موفق شدند: یک تن مواد مخدر از نوع تریاک را در شهرستان بندرعباس کشف و ضبط کنند.

وی خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات ضربتی، سربازان گمنام امام زمان (عج) با رصد اطلاعاتی دقیق، موفق گردیدند مواد مخدر را که متشکل از ۱۰۰ بسته به وزن تقریبی یک تن است و به شکل ماهرانه ای در سنگ های عظیم الجثه ۱۰ تنی جاساز شده بود، کشف و ضبط کنند که در این رابطه یک نفر متهم نیز دستگیر شده است.

حجت الاسلام اکبری در ادامه از کشف و ضبط ۷۹۵ کیلوگرم تریاک در شهرستان قشم خبر داد و افزود: در پی دریافت اخباری مبنی بر اینکه قاچاقچیان؛ محموله های مواد مخدر را از مسیر دریا و با استفاده از قایق های تندرو وارد شهرستان قشم می کنند، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی استان هرمزگان قرار گرفت.

این مقام قضایی تصریح کرد: به دستور مقام قضایی و با تلاش مأمورین انتظامی، مخفیگاه قاچاقچیان در روستای «مسن» شهرستان قشم، شناسایی و در نتیجه بازرسی از محل دپوی مواد مخدر ؛ میزان ۷۹۵ کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد که در این رابطه یک نفر متهم نیز دستگیر شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین از کشف و ضبط ۴۵۸ کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان رودان خبرداد و اظهار داشت: در پی اقدامات اطلاعاتی و پایش شبانه روزی به منظور شناسایی عناصر اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح شهرستان رودان و مناطق همجوار آن، مشخص شد سوداگران مرگ قصد دارند به وسیله یک دستگاه کامیون، مقادیر قابل توجهی مواد مخدر را از طریق محور مواصلاتی کهنوج -رودان به استان هرمزگان منتقل کنند، بنابراین موضوع به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی استان و پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان رودان قرار گرفت.

حجت الاسلام اکبری خاطرنشان کرد: مأموران انتظامی در بازرسی به عمل آمده از این کامیون موفق شدند ۴۵۷ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را که به طرز ماهرانه ای در کف اتاق کمپرسی جاسازی شده بود، کشف و در همین رابطه یک نفر متهم را با نام اختصاری (م –الف) دستگیر کنند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه از شناسایی دپوی مواد مخدر در شرستان بندرخمیر و کشف ۲ تن و ۲۷۰کیلوگرم تریاک در این رابطه خبر داد و افزود: بنا بر اطلاعات به‌دست‌آمده مشخص شد دو نفر از اهالی روستای انگوران شهرستان بندر خمیر با نام های اختصاری (ح _الف ) و (م_ ر) قصد تحویل گرفتن مقادیر قابل‌توجهی مواد مخدر در محور مواصلاتی کهورستان - بندر خمیر را دارند.

وی افزود: بلافاصله و به دستور مقام قضایی اکیپی از مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان به محل اعزام و به‌ صورت نامحسوس محور مذکور را تحت کنترل قرار دادند که درنهایت خودروی مذکور مورد شناسایی و تعقیب قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان یادآور شد : با رصد نامحسوس تحرکات نامبردگان مشخص شد که متهمین مواد مخدر را تحویل گرفته و قصد انتقال آن‌ها را دارند.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: در ادامه این عملیات؛مأموران با هماهنگی مقام قضایی به محل دپو مواد مخدر اعزام و متهم (ح _الف) را دستگیر کردند.

حجت الاسلام اکبری تصریح کرد: مأموران با بازرسی از منزل متهم تعداد ۲۲۷ بسته ۱۰ کیلویی موادمخدر از نوع تریاک به میزان ۲ تن و ۲۷۰ کیلو گرم تریاک را که به طرز بسیار ماهرانه‌ای جاسازی و پنهان‌شده بود کشف نمودند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اذعان داشت: پس از تکمیل روند تحقیقات متهمان با صدور قرار بازداشت، به منظور طی مراحل دادرسی به زندان معرفی شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: در پی اجرای موفق این عملیات های کشف و مقابله از ابتدای بهمن ماه تاکنون ضمن انهدام چهار باند قاچاق مواد مخدر؛ ۵ نفر قاچاقچی دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده اند و همچنین چهار دستگاه خودرو نیز توقیف شده است.