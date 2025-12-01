  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۳

کشف ۴۰ قبضه کلت و ۸۰ خشاب از قاچاقچیان در سیستان و بلوچستان

سخنگوی فراجا از کشف ۴۰ قبضه کلت کمری آمریکایی و ۸۰ خشاب در یک ایست و بازرسی در منطقه سفیدآبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، گفت: در یک عملیات ایست و بازرسی در منطقه سفیدآبه نیمروز استان سیستان و بلوچستان، ۴۰ قبضه کلت کمری آمریکایی به همراه ۸۰ تیغه خشاب از قاچاقچیان سلاح و مهمات کشف و ضبط شد.

سخنگوی فراجا اعلام کرد: این قاچاقچیان قصد داشتند محموله تسلیحاتی را از زاهدان به بیرجند و در نهایت به تهران منتقل کنند، که با هوشیاری مأموران پلیس و اقدامات کنترلی موفق به اجرای نقشه خود نشدند.

سردار منتظرالمهدی افزود: این موفقیت نمونه‌ای از رصد مستمر و تلاش شبانه‌روزی پلیس برای جلوگیری از ورود و جابجایی غیرقانونی سلاح در کشور است.

کد خبر 6674653

