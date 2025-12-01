جزئیات دیدار رئیس سازمان غذا و دارو با سفیر سوئیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، حمیدرضا اینانلو گفت: در این جلسه رئیس سازمان غذا و دارو و اولیویه بانگرتِر سفیر سوئیس، درباره چالش‌های ناشی از تحریم‌ها در حوزه تخصیص ارز، انتقال پول و استمرار همکاری در زمینه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک اطفال بحث کرده‌اند.

به گفته وی، طرف ایرانی در این نشست تأکید کرده که اگرچه دارو، تجهیزات پزشکی و غذا در دنیا کالای بشردوستانه محسوب می‌شوند، اما در عمل مسیرهای انتقال پول برای این کالاها همچنان محدود است و همانند سایر اقلام مشمول سخت‌گیری‌های تحریمی می‌شود. اینانلو افزود که موارد مشخص این محدودیت‌ها به‌صورت مستند به سفیر سوئیس ارائه شده است.

اینانلو بیان کرد: سفیر سوئیس نیز با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک کشورش، اعلام کرده که سوئیس آمادگی دارد مسیرهای مطمئن‌تر و قابل اتکاتری برای انتقال پول در تجارت بشردوستانه پیگیری کند.

وی ادامه داد: دو طرف در بخش دیگری از جلسه بر اهمیت ادامه فعالیت سازوکار میز سوئیس به‌عنوان کانال اصلی برای حل مشکلات عملیاتی شرکت‌ها و تقویت ارتباطات فنی و دیپلماتیک تأکید کرده‌اند.

اینانلو در جمع‌بندی این نشست، گفت: طرف ایرانی بر ضرورت ایجاد یک راهکار پایدار مالی برای انتقال پول کالاهای بشردوستانه تأکید کرده و سفیر سوئیس نیز آمادگی کشورش را برای پیگیری این موضوع در سطوح دیپلماتیک و فنی اعلام کرده است.