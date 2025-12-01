آموزش و پرورش محور توسعه خوزستان است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر ظهر امروز دوشنبه در اجلاس رؤسای آموزش‌وپرورش نواحی و مناطق خوزستان که در سالن اجتماعات غدیر اداره‌کل برگزار شد، اظهار کرد: معلمی هنری است که تلفیق انتقال مؤثر مطالب و مدیریت کلاس را می‌طلبد.

وی افزود مدیریت نیز علمی است که بدون بهره‌گیری از هنر ذاتی، کارآمدی لازم را نخواهد داشت.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان با تأکید بر اینکه مدیران تک‌بُعدی موفق نخواهند بود، گفت: مطالعه علمی و عملی لازمه مدیریت است و مدیر توانمند باید بتواند در کسری از ثانیه از هوش‌های چندگانه خود استفاده کند.

به گفته وی، یکی از مهم‌ترین این هوش‌ها، هوش میان‌فردی است که مدیر را نسبت به احساسات دیگران آگاه می‌کند و موجب می‌شود مدیر آموزش‌وپرورش شناخت دقیقی از وضعیت دانش‌آموزان داشته باشد.

علی‌فر ادامه داد: هوش درون‌فردی برای شناخت احساسات فردی نیز ضرورت دارد و هوش منطقی - تحلیلی مدیر را قادر می‌سازد براساس داده‌ها و واقعیات تصمیم‌گیری کند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان با بیان اینکه توسعه پایدار از آموزش‌وپرورش آغاز می‌شود، گفت: مدیر باید همگام با تغییرات روز از دانش‌آموزان عقب نماند و فرکانس ارتباطی خود را متناسب با نسل جدید تنظیم کند.

وی افزود برای نظارت راهبردی، مناطق استان میان چند نفر از معاونان اسبق آموزش متوسطه به‌عنوان راهبران آموزشی تقسیم شده است.

علی فر با تأکید بر اهمیت پایه‌های یازدهم و دوازدهم اظهار کرد: در تمام مناطق باید «میز رصد» تشکیل شود تا کیفیت آموزش‌ها پایش شود. وی گفت: در آموزش متوسطه تاکنون ۱۶ روز از آموزش حضوری نسبت به سایر استان‌ها عقب هستیم و این فاصله باید هرچه سریع‌تر جبران شود، زیرا دانش‌آموزان خوزستانی در امتحانات نهایی و کنکور با دانش‌آموزان سراسر کشور رقابت می‌کنند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان تشکیل اتاق وضعیت و نظارت بر آموزش را ضروری دانست و افزود: کارگروه شیوه آموزش در زمان غیرحضوری شدن مدارس نیز باید فعال باشد.

وی با اشاره به آماده‌سازی کتاب‌های جدیدالتألیف دفاع مقدس در مدت ۱۲ روز گفت این کتاب‌ها در اختیار مناطق قرار گرفته و لازم است پس از حضوری شدن مدارس به‌خوبی به دانش‌آموزان ارائه شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان گفت: در تلاش هستیم در پایه‌های دهم تا دوازدهم برای هر پایه و رشته چهار درس به‌صورت نهایی برگزار شود تا دانش‌آموزان با سوالات استاندارد آشنا شوند.

وی، توجه جدی به پیش‌دبستانی، مراقبت از آسیب‌های اجتماعی، تقویت هویت ملی، مذهبی و انقلابی و اهتمام به نماز اول وقت را از اولویت‌ها دانست و افزود با حضوری شدن مدارس باید این موارد با حساسیت بیشتری دنبال شود.

علی‌فر، نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی را از تأکیدات رئیس‌جمهور عنوان کرد و گفت: رؤسای آموزش‌وپرورش باید نقاط هدف این طرح را بشناسند.

وی افزود: توانمندسازی نیروی انسانی نیز از مطالبات ویژه مسعود پزشکیان است.